Bilder- und inhaltsreiche Publikation: Jahrbuch 2015/2016 der Sektion Karpaten des DAV

Eine weitere Ausgabe des bekannten „Jahrbuchs der Sektion Karpaten“ liegt vor. Es ist der Band, der im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Jubiläum des Vereins erschienen ist. Dem Herausgeber und redaktionellen Leiter Manfred Kravatzky ist es gelungen, dem Leser trotz recht unterschiedlicher Beiträge einen Überblick über das Wirken und Werken des sehr rührigen Vereins zu vermitteln. Es ist eine bunte und inhaltsreiche Broschüre geworden.

Das Jahrbuch enthält Beiträge von 15 Autoren, alle Mitglieder der Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins (DAV), die sich in Texten, Tabellen, Grafiken und vor allem in Farbfotografien offenbaren. Dem Leser eröffnet sich ein breites Spektrum des Wirkens des 527 Mitglieder großen Vereins, der vor 30 Jahren, im Winter 1986, als Siebenbürgischer Alpenverein gegründet und zwei Jahre darauf, 1988, als Sektion Karpaten des renommierten Deutschen Alpenverein aus der Taufe gehoben wurde.Die Publikation liest sich zunächst wie ein Tagebuch, sie enthält kurze Abrisse zur Geschichte des Vereins und, wie bei jedem wichtigen Vereinsjubiläum, Grußworte ihres Vorsitzenden Reinhold Kraus und des Ehrenvorsitzenden Hans Bergel, von letzterem auch den Festvortrag „Die Karpaten, historischer und mythologischer Lebensraum“, der anlässlich der Jubiläumsveranstaltung am 19. März 2016 in Schorndorf bei Stuttgart gehalten wurde.Im ersten Teil des Jahrbuchs gedenken die Autoren der verstorbenen Mitglieder des Vereins. Anschließend wird über die dreißigjährige Vereinstätigkeit berichtet: von den Festveranstaltungen bis zur Kinder- und Jugendarbeit, von den Expeditionen und Höhenbesteigungen, von den 330 Veröffentlichungen, von der Herausgabe eines halbjährlichen Mitteilungsblattes und von der Publikation mit historischem Charakter „Der Bergtourismus in Siebenbürgen, 1945-1990“. Der Verein verfolgt nicht nur seine Interna, sondern arbeitet auch mit ähnlichen Vereinen, z.B. dem in Rumänien neu gegründeten Siebenbürgischen Karpatenverein zusammen.Ausführlich und spannend sind die Berichte aus der Vereinstätigkeit, die Publikationen der Sektion, die Bergsteiger-Highlights des letzten Jahres, zusammengestellt vom Vorsitzenden Reinhold Kraus, und Berichte aus den Sektionsgruppen Freiburg, München, Singen und der Gruppe West. Anschaulich und historisch wertvoll sind die Tabellen, in denen alle Touren und Aktivitäten von 1988 an aufgelistet sind. Ein eigenes Kapitel enthält Namen von Frauen, die als Sektionsmitglieder an zahlreichen Touren teilgenommen haben oder anderweitig aktiv waren und sind. Einige Beiträge sind in Form von Interviews geschrieben, was die Texte attraktiver werden lässt. Ein Kurzbericht teilt dem Leser mit, dass ein Teil der Vereinsmitglieder, und zwar die aktivsten unter ihnen, in den letzten Jahren viele hohe Berge auf fast allen Kontinenten erklommen haben: Mont Blanc in den Alpen, Elbrus im Kaukasus, Kilimanjaro in Afrika, Chimborazo und Aconcagua in Südamerika oder sogar einen Achttausender, den Cho Oyu im Himalaja. „Die Bergsteiger, die solch große Leistungen vollbracht haben, genießen höchste Wertschätzung“, vermerkt Reinhold Kraus nach der Nennung dieser Erfolge. Dazu kommen zahlreiche Erlebnisreisen in die entferntesten Regionen der Welt wie zu den Galapagos-Inseln oder die Durchquerung Amerikas von Ost nach West und von Nord nach Süd. Touren durch Wüsten Afrikas und Australiens oder auch Fahrrad- und Skitouren, um nur einige Beispiele zu nennen, vervollständigen die Berichte.Beachtlich ist auch die Nennung der Gelegenheiten, bei denen der Verein mit seinen vielfältigen Aktivitäten sich u.a. mit Fotoausstellungen und Bildvorführungen in Wert setzt, z.B. beim jährlich stattfindenden Heimattag in Dinkelsbühl. Alles in allem ist das Jahrbuch eine gute und gelungene Publikation, die besonders durch das reiche, in Farben dargebrachte Bildmaterial zum Lesen und Anschauen anregt.Der Jubiläumsband kann zum Preis von 12,50 Euro bei Manfred Kravatzky, Gartenstr. 16, 79353 Bahlingen, Tel. (0 76 65) 45 62, E-Mail: mckrav [ät] t-online.de, erworben werden.

HvK