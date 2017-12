Landsleute in Kanada: Über die Aktivitäten im letzten Halbjahr

Wenn die Sommerferien zu Ende gehen, beginnen in Kitchener und Aylmer die Vorbereitungen für das Oktoberfest. In den Küchen werden mit Hilfe vieler Freiwilliger das Sauerkraut, Krautwickel und die berühmten „Pig tails“ vorbereitet. Oktoberfest in Aylmer wurde schon am 30. September gefeiert.

Unser kanadischer Polkakönig Walter Ostanek spielte zum Tanz auf. Kitchener feierte das 49. Oktoberfest und stolz waren wir alle auf unsere diesjährige Miss Oktoberfest Mikaila Emrich. Vor einem Jahr war sie unsere Miss Transylvania. Mehrere Trachtenträger nahmen am Oktoberfestumzug teil. Unsere Jugendtanzgruppe beteiligte sich am Tanzwettbewerb „So you think you can tanz“. Der Pokal wurde an die Tänzer des Alpine-Klubs überreicht. Am gleichen Tag wurde der „German Pioneers Day“ im Rathaus von Kitchener gefeiert. Geehrt wurden Familien und Institutionen unserer deutschen Gemeinschaft: Familie Rumpel, Alpine-Klub und Familie Mausser.Im „Transylvania Haus“ wurde an zwei Wochenenden kräftig gefeiert. Unsere eigene Hausband „Wildbahn“ feuerte die Besucher zum Tanz an. Nur zwei Wochen später nahm der Transylvania Chor am „Weinfest“ in Hamilton teil. Es ist jedesmal ein gelungener Abend mit Liedern und natürlich dem Wein.Am 4. November war Trachtenball in Aylmer mit der alljährlichen Sitzung der Landsmannschaft. Leider konnten unsere Landsleute aus Windsor, Ontario nicht dabei sein. John Werner, unser Bundesvorsitzender, hob in seinem Bericht den Heimattag in Kitchener, den Besuch von sieben Jugendlichen beim Sachsentreffen in Hermannstadt hervor. Durch den Verkauf von Büchern und Trachtensachen der Familien Paulini (Katharina) und Ungar (Helga) wurden Spenden für Schloss Horneck eingesammelt. Bei den Neuwahlen wurden folgende Ämter besetzt: Bundesvorsitzender John Werner, Stellvertretender Bundesvorsitzender John Horeth, Schriftführerin Rebecca Horeth, Kassierin Trudy Schneider, Kulturreferat Derek Gotzmeister, Jugendreferat Kolina Tavares. Aus persönlichen Gründen musste unser Schriftführer Sven Nyman seinen Posten aufgeben und John Werner dankte ihm für seine in den letzten Jahren geleistete Arbeit. Nach der Sitzung wurden die Gäste mit einem guten Abendessen verwöhnt, zubereitet vom Saxonia Klub Frauenverein. Der Transylvania Chor, Leitung Gerhard Griebenow, Dirigent Dieter Conrad, eröffnete den kulturellen Teil des Abends, gefolgt vom Auftritt der Transylvania Jugend Tanzgruppe und der Aylmer Saxonia Tanzgruppe. John Werner überreichte Kate Pfingstgraef, Miss Saxonia 2017, ein Geschenk und wünschte ihr im Namen der Landsmannschaft ein erfolgreiches Jahr. Die „Seven Castle“-Band (Leitung Ron Schatz) spielte zum Tanz auf.Mit den vorweihnachtlichen Veranstaltungen unserer Untergruppen geht ein erfolgreiches Jahr 2017 zu Ende. Im Namen der Landsmannschaft in Kanada wünschen wir allen Landsleuten nah und fern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues Jahr!

Hannelore Maiterth, John Werner