Sachen zum Lachen: Siebenbürgische Epigramme

Dies ist Siegfried Habichers letzter Beitrag für die Rubrik „Sachen zum Lachen“, den er vor seinem Urlaub auf Lanzarote an die Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung eingesandt hat. Die Rubrik hatte er in der Folge 2 vom 5. Februar 2014 ins Leben gerufen und seither mit Geist und Witz betreut. Am 25. Januar 2018 starb er überraschend während seines Urlaubs (siehe Nachruf in der Folge 3 vom 28. Februar 2018, Seite 4). Die Redaktion gedenkt seiner in Dankbarkeit und sucht nun einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der diese beliebte Humor-Ecke fortführen will.

Zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichtern Siebenbürgens gehört zweifelsohne Michael Albert (* 1836 in Trappold, † 1893 in Schäßburg). Nach dem Besuch des Schäßburger Gymnasiums studierte er in Jena, Berlin und Wien, wirkte ab 1861 als Deutschlehrer an der Schule, die er besucht hatte. Zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichtern Siebenbürgens gehört zweifelsohne(* 1836 in Trappold, † 1893 in Schäßburg). Nach dem Besuch des Schäßburger Gymnasiums studierte er in Jena, Berlin und Wien, wirkte ab 1861 als Deutschlehrer an der Schule, die er besucht hatte.Albert hat grundlegende literaturgeschichtliche Abhandlungen genauso verfasst, wie er oft aufgeführte Schauspiele veröffentlichte. Seine realistischen Großerzählungen gehören zum Besten des siebenbürgischen Schrifttums. Alberts Lyrik ist teils beschaulich und von persönlicher Tönung, teils sinngedichtlich, satirisch, weltanschaulich und politisch im weiteren Sinne des Wortes, wie aus den erst posthum gesammelt erschienenen Gedichten (Hermannstadt 1893) ersichtlich. Diesem Band sind die hier abgedruckten Epigramme entnommen. Siegfried Habicher





Darum



Die bissigsten Kritiken übt,

wem einen Korb die Muse gibt.





Das Epigramm



Wer möchte sich so töricht plagen

und Mücken mit der Keule schlagen!

Wenn bloß Insekten dich verdrießen,

so magst du sie auf Nadeln spießen.





Politische Moral



Von vorne und von hinten

wird man geprellt, gezaust;

statt Gründen herrschen Finten,

