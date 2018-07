Petersdorftag in Michelau

Seit über 25 Jahren gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen den Kirchengemeinden Wolferborn/Michelau und Rinderbügen sowie Petersdorf/ Mühlbach in Siebenbürgen. Am 27. Mai hatte die Helfergruppe Petersdorf aus der Wolferborn/Michelauer Kirchengemeinde zum 23. Mal zum Petersdorftag eingeladen. Es gab einen Frühschoppen mit Musik des Duos Bruno und Günther, einen Gottesdienst, den der Petersdorfer Pfarrer und Mühlbacher Bezirksdechant Dr. Wolfgang Wünsch hielt, gute Gespräche und leckeres Essen. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor Rinderbügen unter Leitung von Dirigent Kurt Schmidt.

Helfer und Gäste des Petersdorftages in Michelau. Foto: Eichenauer

Der Erlös des Tages, zu dem immer zahlreiche Gäste kommen, und die dort gesammelten Spenden gehen ungekürzt an den Diakonieverein Petersdorf, der arme und bedürftige Menschen unterstützt. Mit dem Beitrag, der aus dem Verkauf des Mittagessens und selbst gebackenen Kuchen erwirtschaftet wird, wird das „Essen auf Rädern“ finanziert. In manchen Jahren waren es 40 Personen, die täglich eine warme Mahlzeit bekamen, derzeit sind es gut 20 ältere Menschen. „Aber es ist das Essen nicht allein, sondern auch die durch die Verteilung regelmäßigen Sozialkontakte“, betonte Sieglinde Huxhorn-Engler aus der Helfergruppe, die oft in Petersdorf war.Pfarrer Wünsch dankte sehr herzlich, „dass die Kirchengemeinden seit 23 Jahren immer treu zu den älteren und bedürftigen Einwohnern von Petersdorf gestanden haben und der Kirchenvorstand diese Benefizveranstaltung organisiert. Denn ,Essen auf Rädern‘ ist auf Spenden angewiesen“. Begrüßt wurden die Gäste von Andreas Dengel, einem Petersdorfer, der seit 1972 in Deutschland lebt und in Kefenrod zu Hause ist. Er gehört ebenso wie Huxhorn-Engler, Jan Röder und Pfarrer Ulrich Pfifferling zur Spitze der Helfergruppe Petersdorf. In dieser Funktion ist er Nachfolger von Michael Winkler, der vor 28 Jahren aus Petersdorf kommend mit Ehefrau Katharina in Michelau eine neue Heimat gefunden hat. Andreas Dengel bedankte sich mit einem kleinen Präsent herzlich bei Michael. Darüber hinaus gehen die engen Kontakte zwischen den Kirchengemeinden der „Büdinger Bergdörfer“ und Petersdorf auf familiäre Verbindungen der Familie Kellinger zurück, deren Mitglieder in Rinderbügen und Michelau leben. Winkler war stets gemeinsam mit Ulrich Engler und anderen Michelauern, Wolferbornern und Rinderbügenern der Motor der Verbindungen in seine Heimatgemeinde, die vor elf Jahren in die Städtepartnerschaft und den Schüleraustausch mit Mühlbach mündeten.Andreas Dengel ist auch im Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Petersdorf, deren Grüße und Spende er übermittelte. Auch Landtagspräsident Norbert Kartmann, dessen Vater aus Siebenbürgen stammt, und der frühere Vorsitzende des Büdinger Verschwisterungsvereins, Dieter Kosch, schickten Grüße und Spenden. Sieglinde Huxhorn-Engler, auch aktuelle Vorsitzende des Verschwisterungsvereins, dankte allen, die für den Petersdorftag im Einsatz waren: Der Einsatz der Menschen in den Kirchengemeinden sei „nicht nur gelebte Nächstenliebe, sondern auch ein zwar kleiner, aber wichtiger Baustein am Haus Europa“.

Monika Eichenauer