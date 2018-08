3. August 2018 Druckansicht

Vielfältige kulturelle Darbietungen beim Heimattag in Nordamerika

„Wenn Begabung und harte Arbeit zusammenkommen, ist das Ergebnis ein Erfolg. Dieser Satz fasst die Feierlichkeiten am Heimattagwochenende gut zusammen. Eine Menge Vorbereitungen und harte Arbeit, köstliches Essen, außergewöhnliche kulturelle Darbietungen und viel sächsische Gemütlichkeit mit alten und neuen Freunden summieren sich zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika, der im Sachsenheim abgehalten wurde.“ So beginnt Joan Miller-Malue, Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS), ihren Bericht im Saxon News Volksblatt über den Heimattag, der vom 22. bis 24. Juni in Cleveland, Ohio, USA stattfand. Als Ehrengäste konnte sie die siebenbürgische Tanzgruppe Zeiden, den Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft in Kanada, John Werner, mit seiner Ehefrau Helgard und Michael J. Skindell, Senator in Ohio mit Maldorfer und Hohndorfer Wurzeln, begrüßen.

Am Freitagabend traf man sich zum Wiedersehen, Kennenlernen und gemütlichen Beisammensein im Sachsenheim, wo es dem Motto „Mardi Gras“ entsprechend ein kreolisches Büfett gab. Am Samstagnachmittag waren die Mitglieder der siebenbürgischen Tanzgruppe mit ihren Gastfamilien zum Grillen bei Amanda und Mike Donnellan eingeladen, bevor es abends zur feierlichen Eröffnung des Heimattages wieder ins Sachsenheim ging. Zur Einstimmung spielte die „Youngstown Brass Band“, es folgte der farbenprächtige Einmarsch der Fahnenabordnungen. Der „New Castle Kinder Chor“ und die „Cleveland Saxon Children’s Dance Group“ eröffneten das Festprogramm – sozusagen als „Appetithäppchen“ für das folgende Abendessen. Weitere Darbietungen kamen vom „New Castle Eintracht Männerchor“, den „Kitchener Transylvania Dancers“, den „Erie Siebenbürger Singers“ und der Tanzgruppe aus Zeiden unter der Leitung von Christine Vladarean. Die „Youngstown Brass Band“ spielte zum Tanz auf. Die „Kitchener Transylvania Dancers“ aus Kanada traten beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Cleveland auf. Foto: Alfred Lowrick



Am Sonntag hielt Pfarrerin Susanne Carter für die Besucher des Heimattages einen Gottesdienst, der vom „Eintracht-Saxonia Sachsenchor" musikalisch begleitet wurde. Joan Miller-Malue, John Werner und Michael J. Skindell sprachen Grußworte; letzterer überreichte in diesem Rahmen Anerkennungsurkunden des Staates Ohio an Monica Weber und Martin Schuller. Den anschließenden kulturellen Teil, beginnend mit einem Aufmarsch, gestalteten die Zeidner Tanzgruppe, die „Cleveland Adult Saxon Dance Group", die „Aylmer Dance Group" und die „Kitchener Transylvania Dancers". Mit einem gemeinsamen Mittagessen endete der Heimattag. „All diese Kulturgruppen", so Joan Miller-Malue im Saxon News Volksblatt, „müssen gelobt werden für die Zeit, die sie investiert haben, um uns mit Musik, Gesang und Volkstanz zu unterhalten. Wir danken jedem, der den diesjährigen Heimattag besucht hat, und laden alle zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika 2019 ein, der vom 12. bis 14. Juli in Aylmer, Ontario, Kanada stattfindet."

