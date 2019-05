Miss Transylvania in Kanada gekürt

Die Siebenbürger Sachsen entfalten ein beachtliches Kultur- und Vereinsleben im Transylvania Klub in Kitchener, Ontario, in Kanada. Ein besonderer Höhepunkt: Beim Trachtenball wurde Mackenzie Sharratt zur Miss Transylvania 2018 gekürt.

Frauenball

Trachtenball

Miss Transylvania 2019 Mackenzie Sharratt will den diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl besuchen. Foto: Alfred Löwrick

Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, John Werner, überreichte Mackenzie zum Andenken an diesen besonderen Tag ein Geschenk.

Modenschau

Chornachmittag

Am 2. Februar fand der traditionelle Frauenball im Transylvania Klub in Kitchener unter dem Leitwort MAROCCO statt. Die Dekoration der Halle und das Essen, vorbereitet vom Frauenverein, waren dem Thema angepasst. Frauenpräsidentin Sylvia Hartig und ihr ganzes Team hatten wiederum gezeigt, was man leisten kann, wenn man bereit ist, Ideen und Zeit in ein Projekt zu stecken. Zum Tanz spielte die Band „Wildbahn“ auf.Der Höhepunkt unserer Veranstaltungen, der alljährliche Trachtenball, fand am 2. März statt. Die Halle war wiederum mit Mitgliedern und Gästen gefüllt,. Wie in jedem Jahr wurde die von der Jugendgruppe gewählte Vertreterin zur „Miss Transylvania“ gekürt. Vor diesem Höhepunkt führte Amanda Mooser, Miss Transylvania 2018, einen Kinderaufmarsch an, Die Kindertanzgruppen aus Aylmer und Kitchener boten Tänze dar, der Transylvania-Chor sang Lieder und die Hofbräu-Band begleitete den Abend musikalisch.Amanda Mooser hielt ihre Abschiedsrede und zitierte einen Satz von Gustav Mahler: „Tradition bedeutet nicht, die Asche zu bewahren, sondern die Flamme weiter zu tragen“!Die Flamme wird nun von Mackenzie Sharratt weitergetragen. Sie wurde als neue Miss Transylvania uns allen vorgestellt. Mackenzie befindet sich im letzten Studienjahr an der Universität Guelph (Fächer Englisch, Marketing und Psychologie). Ihre Großeltern, John und Katherine Menyes, gebürtig aus Birk in Siebenbürgen, hatten zu Lebzeiten den Enkelkindern viel aus der alten Heimat erzählt und ihnen viele leckere siebenbürgische Spezialitäten beigebracht, u.a. die berühmte „Weiße Torte“ aus Birk. Darüber hinaus freut sie sich jetzt schon auf den Besuch des Heimattages in Dinkelsbühl und den Nordamerikanischen Heimattag in Aylmer.Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, John Werner, überreichte Mackenzie zum Andenken an diesen besonderen Tag ein Geschenk. Mackenzie wie auch Amanda dankten Reinhard Schmidt, Präsident des Transylvania Klubs, und Kulturreferentin Erika Schmidt für ihre großzügige Unterstützung.Am 24. März hielt der Frauenverein eine Modenschau ab mit dem Thema „Fashion and chocolate to live for“. Als Model wirkten Frauen von der Frauengruppe, Jugendliche und Kinder von der Kindergruppe mit. Neben den Mitwirkenden konnten auf verschiedenen Tischen Verkäufer ihre Produkte anbieten. Mit Kaffee und Kuchen verbrachten viele Mitglieder und Freunde einen schönen Nachmittag.Am 13. April feierte der Transylvania Chor seinen Chornachmittag mit Freunden und Gastchören. Es wirkten mit die HarfentöneToronto, der Germania Chor Hamilton, der Teutonia Chor Stratford und natürlich der Transylvania Chor. Gerhard Griebenow, der Präsident des Transylvania Chores, durfte an diesem Nachmittag einen Ehrengast begrüßen, Dr. Peter Boehm, Senator für die Provinz Ontario. Er war angereist, um den 91. Geburtstag seines Vaters Michael Boehm zu feiern. Der ganze Saal sang dem Jubilar „Happy Birthday”. Wir alle freuen uns auf die nächsten wichtigen Ereignisse in unserem Klubkalender: Mitgliederabend, Muttertagsfeier, Hofbräu Band-Konzert und im Juli Heimattag in Aylmer.

Hannelore Maiterth