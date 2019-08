Leserecho: HOG-Nachwuchs motivieren

Es ist erfreulich, dass Jürgen Henkel die Rezension verfasst hat, vor allem um den jüngeren Lesern eine genauere Orientierung zu der Region zwischen Reps und Schäßburg zu geben. Da befinden sich immerhin vier Kirchenburgen von der UNESCO-Weltkulturebe-Liste: Deutsch-Weißkirch, Dersch (neben Meeburg), Keisd und Schäßburg. Leider hat der Foto- und Text-Autor Anselm Roth mancherorts in dem Buch dem sensationsjournalistischen Drang nachgegeben, statt mehr traditions- und sachbezogen zu berichten. Etwa über Meeburg, wo er den Zustand der Straßen beschreibt, statt zu erwähnen, dass der genannte Meeburger Flügelaltar von 1513, dank des engagierten Dechanten Pfr. Fröhlich seit 1993 restauriert, von unzähligen Touristen in der Schäßburger Bergkirche bewundert wird. Das originalgetreue Bild des Meeburger Flügelaltars wurde mit Hilfe des Historikers Martin Rill, u.a. Mitherausgeber des Buches „Siebenbürgen im Flug“, und des Vorsitzenden der HOG Meeburg, Oswald Zerwes, erstellt und 2015 eingeweiht.Im Buch „Über Siebenbürgen – Kirchenburgen aus dem Haferland und Repser Ländchen“ ist das Altarbild leider hochgeschoben dargestellt, um den lila Vorhang dahinter zu fotografieren, siehe Foto auf Seite 96, ebenso die Siebenbürgischen Zeitung vom 5. Juni 2019, Seite 19 mit dem Einweihungsfoto des Altarbilds. Erfreulich ist auch, dass sich die interessierten Leser über diese Region in der Karpatenrundschau und über das Portal www.siebenbuerger.de/Ortschaften und ggf. auf der Homepage der jeweiligen siebenbürgischen Gemeinde dokumentieren können.Leider ist es schwer, den HOG-Nachwuchs zu motivieren, nachdem er beispielsweise schon im Vorwort eines Sachbuches über Siebenbürgen liest: „Wer kennt schon die Galter Kirchenburg? Oder Meeburg (Beia)?“. Besten Dank dem Vorsitzenden der HOG Meeburg, Oswald Zerwes, für sein langjähriges Engagement im Verband. Er ist aus gesundheitlichen Gründen leider zurückgetreten.

Michael Schuller