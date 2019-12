16. Dezember 2019 Druckansicht

Vorstandswahl der Landsmannschaft in Kanada

Wiederum geht ein Jahr voller Ereignisse in Kitchener und Umgebung zu Ende. Vor dem Trachtenball in der Saxonia Halle, Aylmer, am 2. November fanden verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Transylvania Klubs statt. So wurde auch in diesem Jahr ganz groß Oktoberfest gefeiert, der Transylvania Chor war Mitgestalter der 90-jährigen Jubiläumsfeier des Männerchores „Harfentöne” Toronto und unsere Jugendtranzgruppe nahm wiederum teil an dem Oktoberfest-Tanzwettbewerb „So you think you can dance”. Alle Mitglieder der Tanzgruppe und die Gäste freuten sich, als unsere Tanzgruppe als Sieger dieses Wettbewerbs hervorging. Hut ab!

Die alljährliche Hauptversammlung der Landsmannschaft wurde am 2. No-vember von dem Bundesvorsitzenden John Werner eröffnet. Leider konnten unsere Landsleute aus Windsor, Ontaria, auch in diesem Jahr nicht dabei sein. John Werner überbrachte Grüße von Präsident Frank Klein, der uns mitteilte, dass sich einer der ältesten Siebenbürger Klubs in Kanada (90 Jahre alt) auflösen werde. John Werner gab seinen Tätigkeitsbericht für das letzte Jahr ab. Erwähnt wurde u. a. ein gut besuchter Heimattag in Aylmer im Juli 2019. Derek Gotzmeister berichtete über das erfolgreich abgehaltene Föderationsjugendlager in Österreich.



Nach weiteren Berichten folgten die Wahlen. Für die Dauer von zwei Jahren im Amt bestätigt wurden: John Werner – Bundesvorsitzender, John Horeth – 2. Stellvertretender Bundesvorsitzender, Rebecca Horeth – Schriftführerin, Trudy Schneider – Schatzmeisterin, Kolina Tavares – Kulturreferat, Derek Gotzmeister – Jugendreferat. Das Amt der Kassenprüfer übernahmen Judy Penteker und Heidi Tavares. John Werner schloss die Sitzung mit dem Hinweis auf die kommenden beiden Jahre, in denen Kanada 2020 wiederum Gastgeber für einen Kulturaustausch und das Föderationsjugendlager sowie für den Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika 2021 sein wird. Transylvania Klub Jugendgruppe mit dem „So you think you can dance“-Pokal. Foto: Alfred Löwrick Die alljährliche Hauptversammlung der Landsmannschaft wurde am 2. No-vember von dem Bundesvorsitzenden John Werner eröffnet. Leider konnten unsere Landsleute aus Windsor, Ontaria, auch in diesem Jahr nicht dabei sein. John Werner überbrachte Grüße von Präsident Frank Klein, der uns mitteilte, dass sich einer der ältesten Siebenbürger Klubs in Kanada (90 Jahre alt) auflösen werde. John Werner gab seinen Tätigkeitsbericht für das letzte Jahr ab. Erwähnt wurde u. a. ein gut besuchter Heimattag in Aylmer im Juli 2019. Derek Gotzmeister berichtete über das erfolgreich abgehaltene Föderationsjugendlager in Österreich.Nach weiteren Berichten folgten die Wahlen. Für die Dauer von zwei Jahren im Amt bestätigt wurden: John Werner – Bundesvorsitzender, John Horeth – 2. Stellvertretender Bundesvorsitzender, Rebecca Horeth – Schriftführerin, Trudy Schneider – Schatzmeisterin, Kolina Tavares – Kulturreferat, Derek Gotzmeister – Jugendreferat. Das Amt der Kassenprüfer übernahmen Judy Penteker und Heidi Tavares. John Werner schloss die Sitzung mit dem Hinweis auf die kommenden beiden Jahre, in denen Kanada 2020 wiederum Gastgeber für einen Kulturaustausch und das Föderationsjugendlager sowie für den Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika 2021 sein wird.Anschließend fand in der Festhalle des Saxonia Klubs das Abendessen, zubereitet vom Frauenverein des Saxonia Klubs, und der Trachtenball statt. Es ist immer schön zu sehen, dass noch so viele Landsleute in ihren Trachten zu diesen Veranstaltungen kommen. In diesem Jahr waren es 19 Trachtenpaare, die am Aufmarsch teilnahmen. Die von Rebecca Horeth geleitete Aylmer Kindertanzgruppe erfreute die Gäste mit einigen Tänzen. Der Transylvania Chor (Leitung: Gerhard Griebenow, Dirigent: Dieter Conrad) eröffnete dann den kulturellen Teil des Abends, gefolgt von dem Auftritt der Aylmer Saxonia Tanzgruppe und der Transylvania Jugendtanzgruppe. Zum Tanz spielten die „Seven Castle”-Band (Leitung: Ron Schatz) auf. Weihnachten steht nun vor der Tür und alle Untergruppen der beiden Klubs bereiten sich darauf vor. Hannelore Maiterth





Liebe Landsleute, im Namen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada wünsche ich allen Landsleuten und Freunden von nah und fern ein gutes, glückliches und gesundes neues Jahr! John Werner, Bundesvorsitzender

Schlagwörter: Kanada, Landsmannschaft, Vorstandswahl

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.