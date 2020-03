SJD Bayern 2017-2020 – ein kleiner Rückblick

Drei Jahre sind wie im Flug vergangen. Kaum haben wir uns im Vorstand zu einem Team zusammengefunden, schon ist die Amtsperiode vorüber. Es waren auf jeden Fall drei aufregende Jahre in der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern). Wir haben viel zusammen auf die Beine gestellt und sind gemeinsam neue Wege gegangen.

Reisende der SJD Bayern vor dem Kurfürstlichen Palais in Trier. Foto: Florian Spielhaupter

Angefangen haben wir mit der Planung unserer Amtszeit bei unserer Strategiesitzung in Dinkelbühl. Dabei sind eigentlich alle unsere Ideen, die wir dann im Verlauf umgesetzt haben, entstanden. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Weißwurtsaktion auf dem Zeltplatz am Heimattag in Dinkelsbühl sowie an unseren Messestand vor der Schranne 2017. Kreativ mussten wir auch sein, als plötzlich der Jugendhof in Großholzhausen nicht mehr zur Verfügung stand. Kurzerhand haben wir einen Skitag in Söll auf die Beine gestellt. Natürlich fanden auch unsere Klassiker wie das Plätzchenbacken für Kinder und das Bowling-Turnier statt. 2019 durften wir sogar eine große Kinderfreizeit in Kehlheim organisieren.Highlight in diesen drei Jahren war sicherlich die Fahrt nach Luxemburg. Ganz nach dem Motto „Back to the roots“ erkundeten wir das Land unserer Vor-Vorfahren. Aufmerksamen ist sicher aufgefallen, dass sich auch das Gesicht unserer Homepage www.sjd-bayern.de verändert hat. Hier hat nicht nur das Trachtenportal einen neuen Platz gefunden und ist um neue Trachten angewachsen, sondern ihr findet nun auch mehr Infos zum Vorstand und zu unseren Veranstaltungen. Wie ihr seht, ist so einiges passiert. Jedenfalls war es eine unvergessliche Zeit, die wir nicht missen möchten. Wir wünschen dem neuen Vorstand alles Gute, Ideen und Motivation für die nächsten drei Jahre und euch als Mitgliedern weiterhin viel Freude an unseren Veranstaltungen!

Eure SJD Bayern