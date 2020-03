Heimattreffen 2020 in Durles

Bei unserem ersten Treffen in der Heimat 2015 haben wir beschlossen, dieses alle fünf Jahre vor Ort zu wiederholen. Im August 2019 haben einige Vertreter aus unserem Vorstand in ihrem Urlaub gemeinsam mit dem rumänischen Organisations-Team in Durles dafür ein Programm entworfen. Dieses haben wir im Rahmen unserer Vorstandssitzung im Oktober bei Willi Thellmann überarbeitet und laden herzlich ein.

Geplanter Ablauf: Freitag, den 14. August 2020: 18.00 Uhr Treffen im Greveln/Mediasch zur Begrüßung inkl. Abendessen. Samstag, 15. August: 10.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche Durles, gern in Trachten, sofern vorhanden. Besonders würden wir uns freuen, wenn der Kirchenchor den Gottesdienst mitgestaltet. Im Anschluss kurze ökumenische Andacht am Denkmal; gemeinsames Mittagessen im Camin (Getränke inklusive); nachmittags: kulturelles Programm mit deutschen und rumänischen Beiträgen; Kaffee und Kuchen; ab 19.00 Uhr Abendessen (Getränke inklusive), anschließend Tanz mit deutscher und rumänischer Musik; kaltes Mitternachtsbüfett. Sonntag, 16. August: 10.30 Uhr Treffen auf dem Kirchhof zum gemeinsamen Friedhofsbesuch; ab 12.00 Uhr kulturelles Programm auf dem Sportplatz inkl. Verkaufsständen mit Essen, Trinken und Souvenirs; gegen 18.00 Uhr Abendessen im Camin (Getränke inklusive).Die Überweisung gilt als verbindliche Anmeldung (70 Euro pro Erwachsener, 25 Euro pro Kind ab 14 Jahren, Kinder bis 14 Jahre kostenfrei, Kosten inkl. Essen am Freitag, Samstag, Sonntag sowie inkl. Trinken am Samstag und Sonntag und für Musik). Wir bitten um Verständnis, dass spätere ­Anmeldungen aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden können. Bitte um Überweisung der Kosten bis zum 30. März 2020 auf folgendes Konto: Herta Breit, IBAN: DE95 7435 0000 0020 3791 79, SWIFT-BIC: BYLADEM1LAH, Sparkasse Landshut. Als Verwendungszweck für das Treffen bitte den Namen mit Wohnort angeben.Die Einladungen wurden bereits per Post versandt. Weil uns nicht immer alle Adressänderungen bekannt sind, benötigen wir Ihre Unterstützung und bitten darum, Ihre Verwandten und Bekannten über das geplante Treffen zu informieren.Mit der Friedhofspflege haben wir einen jungen Mann beauftragt, der auch schon eingearbeitet ist. Mindestens zweimal im Jahr soll der Friedhof gepflegt werden. Für die anfallenden Kosten bitten wir um gesonderte Überweisung à 20 Euro pro Grab bis zum 30. März 2020 an die oben genannte Bankverbindung. Bitte als Verwendungszweck „Friedhofspflege“ mit Namen und Wohnort angeben. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und hoffen, möglichst viele Durleser und ihre Familien erneut in unserer schönen Heimat begrüßen zu können! Es ist sicherlich für die alten Generationen eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam mit Kindern und Enkelkindern auf bekannten Pfaden in Erinnerungen zu schwelgen und auch für die jungen Familien eine wundervolle Erfahrung, ihren Kindern die Wurzeln unserer Tradition zu zeigen. Für uns alle ist es eine wundervolle Gelegenheit für ein großes Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten in Durles.

Der Vorstand der HOG Durles