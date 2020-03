16. März 2020 Druckansicht

Bundes- und Landesgeschäftsstelle des Verbandes nur eingeschränkt erreichbar

Wegen der Corona-Pandemie und der dadurch bedingten Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern, wo der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. seinen Sitz hat, ist der Betrieb in der Bundesgeschäftsstelle in München vorerst nur noch eingeschränkt möglich. Die Geschäftsstelle des Landesverbandes Bayern ist bis Ende März nicht besetzt.

Falls Sie Anliegen an den Bund oder den Landesverband Bayern haben, prüfen Sie bitte die Dringlichkeit und verschieben alles nicht Notwendige auf einen späteren Zeitpunkt. Anrufe werden nach Möglichkeit entgegengenommen, besser ist aber zurzeit eine schriftliche Anfrage per E-Mail unter verband [ät] siebenbuerger.de, Fax (089) 23660915 oder auf dem Postweg an Verband der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München.



Das Bundeskulturreferat des Verbandes sowie die Redaktion und Anzeigenabteilung der Siebenbürgischen Zeitung arbeiten bis auf Weiteres in gewohnter Weise und sind telefonisch bzw. per E-Mail zu erreichen.



Falls sich die aktuelle Lage ändert, informieren wir Sie an dieser Stelle.



