Holen Sie sich das Festabzeichen

Wenn Ihnen der Digitale Heimattag 2020 gefallen hat und Sie den Verband bei seiner vielfältigen Arbeit unterstützen wollen, tun Sie das bitte durch eine Spende!

Das Abzeichen des digitalen Heimattags der Siebenbürger Sachsen, der vom 29.-31. Mai 2020 unter dem Motto "Zuhause und doch verbunden" stattfinden wird.

Bei einer Spende von zehn Euro können sie sich das Festabzeichen 2020 am Heimattag 2021 vor Ort in Dinkelsbühl abholen. Bei einer Spende ab 15 Euro schicken wir es Ihnen per Post zu. Damit wir Ihnen das Abzeichen zusenden können, bitten wir Sie, uns Ihre Kontaktdaten an buchhaltung [ät] siebenbuerger.de mitzuteilen.Spendenkonto: Verband der Siebenbürger SachsenIBAN: DE38 7025 0150 0010 0671 89BIC: BYLADEM1KMS, Kreissparkasse MünchenVerwendungszweck: Festabzeichen DH 2020Ab einem Betrag von 50 Euro können auf Wunsch Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.