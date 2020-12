Kulturerbe Kirchenburgen e.V.: Was können wir in Siebenbürgen tun?

Ein ganz besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie zieht man eine Bilanz für eine Zeit, deren Verlauf nicht vorhersehbar, aber auch nicht aus eigener Kraft steuerbar war? Lassen wir das Jahr erstmal Revue passieren. Die ersten Wochen 2020 waren geprägt von Aufgaben, die entweder zwingend erledigt werden mussten, wie die Neuwahlen, oder die schon länger geplant waren, zum Beispiel Aktivitäten in Siebenbürgen.

Kalenderbild von Bonnesdorf: Vorreformatorisches Freskenjuwel im „Dornröschenschlaf" (links im Bild) wartet darauf, restauriert zu werden. Foto: Alex Kloos

Dann kamen die Coronakrise und die dazugehörige Ungewissheit. Als Erstes musste die wichtige Mitgliederversammlung zum fixierten Termin abgesagt werden, genauso wie der Einsatz der Theodor Frey Schule in Eberbach (bei Mannheim), der für April in Siebenbürgen geplant war. Zu Ostern stellte sich die Frage: Wie geht’s weiter?Unsere Kirchenburgen haben im Laufe der Jahrhunderte schon sehr unterschiedliche Einschläge erlebt, denen kommt es auf diesen einen höchstwahrscheinlich auch nicht mehr drauf an und uns blieb nichts anders übrig, als uns mit den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen.Die verschobene Mitgliederversammlung und deren Verlegung ins Netz schafften uns die zeitlichen Freiräume für eine Satzungsneufassung und die teilweise Neubesetzung des Vorstands. Gleichzeitig konnte die Kommunikation unter den Vereinsmitgliedern, die sehr verstreut im gesamten deutschen Sprachraum wohnen, deutlich verbessert werden. Ein Online-Stammtisch findet inzwischen jeden zweiten Monat statt, die Vereinsmitglieder lernen sich immer besser kennen und entwickeln neue Ideen. Ist eine Aufgabe erledigt, tauchen die Fragen auf, die sich zwischenzeitlich aus dem Blickfeld entfernen bzw. unsere Kernfrage, verschwindet nie: Was können wir in Siebenbürgen tun? Die bekannten Umstände konnten Alexander Kloos, den Vorsitzenden des Kulturerbe Kirchenburgen e.V., im August nicht von einer Arbeitsreise nach Siebenbürgen abhalten. Danke, Alex, für deinen Mut!Dieser Mut wurde belohnt und innerhalb von wenigen Tagen fanden mehrere Einsätze in Siebenbürgen statt. In Meschen wurde eine Reinigungsaktion von Freiwilligen im alten Speckturm durchgeführt, die auch den Weg in die deutschsprachige „Akzente“-Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR fand. In diesem Turm werden, bei „Normalisierung des öffentlichen Lebens“, die Schreiner der Theodor Frey Schule zwei fehlende Ebenen neu einziehen, so dass zusätzliche Ausstellungsflächen und der Zugang zum Dach entstehen. Spannender verlief in Schmiegen die 3D-Vermessung des Kirchendachstuhls und des Gesimses. Über eine Aluminiumleiter mit Seil, Flaschenzug und Seilklemme, professionell gesichert durch Dumitru Ciocan, schafften es die Architektinnen Alina Curea, Oana Jitaru und Alex Kloos unter das Dach des Kirchenschiffes. In einem nächsten Schritt sollen der Grundriss und das Aufmaß fertiggestellt werden und damit ein Genehmigungsverfahren für unterschiedliche Erhaltungsmaßnahmen eingeleitet werden.Ein Verein lebt von dem persönlichen Engagement seiner Mitglieder, deswegen fand im Oktober ein Treffen im Kapellenhof in Roßtal, über dessen Verlauf in dieser Zeitung berichtet wurde, statt. Für diese gemeinsamen Tage bin ich sehr dankbar.Neben dem Engagement der Vereinsmitglieder entscheiden die finanziellen Mittel direkt über das Ausmaß der Erhaltungsmaßnahmen. Eine wichtige Stellschraube zur Geldbeschaffung ist die vierte Auflage unseres Wandkalenders im DIN A4-Format mit dem Schwerpunkt unseres Vereinszwecks, den siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen. Erfreulicherweise fanden im November mehr als 200 Kalender den Weg in größtenteils siebenbürgisch-sächsische Haushalte in Deutschland und können jetzt im nächsten Jahr sowohl Erinnerungen als auch Reisesehnsüchte wecken. Unsere siebenbürgischen Kirchenburgen freuen sich über jeden verkauften Kalender, da der Erlös vollständig in deren Erhaltung einfließt. Der Kalender kann für 7,00 Euro pro Exemplar, zuzüglich Versandkosten, per E-Mail: info [ät] kulturerbe-kirchenburgen.de oder per Telefon bzw. WhatsApp unter (0172) 3474752 bestellt werden. Allen Freunden unserer siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen wünschen wir frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021.

Hans Reinerth