Fluggesellschaft Fly Lili verlässt Kronstadt

Kronstadt – Am 9. Januar hat die rumänische Fluggesellschaft Fly Lili ihren letzten Flug mit dem Flugzeug namens Maya Flüge von und nach Kronstadt durchgeführt.

Die Aufnahme vom 18. Mai 2024 zeigt, dass auf dem Internationalen Flughafen Kronstadt-Weidenbach nicht viel los war. Nach dem Ausstieg von Fly Lili sucht der Kronstädter Kreisrat nun andere Fluggesellschaften, die den Flughafen bedienen. Foto: Alina Bălăcianu

Über fünf Monate lang hat Maya mehrere europäische Flughäfen angesteuert: München, Nürnberg, Stuttgart, Barcelona, Rom, Thessaloniki, und Istanbul. Nach Angaben der rumänischen Presse waren die Fly Lili-Flüge seit August 2024 nur noch zu 30 Prozent ausgelastet. Der Mangel an Passagieren hat zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Fluggesellschaft geführt, und so kam die Entscheidung, den Kronstädter Flughafen zu verlassen. Vorläufig gibt es aus Kronstadt nur noch Flüge mit Wizz Air nach Dortmund, London und Budapest. Der Kronstädter Kreisrat hat angekündigt, dass er in Verhandlungen mit mehreren Fluggesellschaften steht.

Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien