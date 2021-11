Oberbayern trifft Siebenbürgen

Das Erasmusprojekt „Oberbayern meets Siebenbürgen – Tradition und Brauchtum verbinden uns“, gefördert durch die Europäische Union, befasst sich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Tradition der Siebenbürger Sachsen und Oberbayern. Eine Woche lang unterrichteten Lehrerinnen und Lehrer aus Hermannstadt, Agnetheln und Großpold an der St. Johann Grundschule in Peisenberg.

Lehrerkollegium der Grundschule Peisenberg (Schulrektor Dr. Matthias Igerl, obere Reihe Mitte), Gastlehrer/innen aus Hermannstadt, Großpold und Agnetheln sowie Vertreterinnen unseres Verbands, Ingrid Mattes und Andrea Wagner (vorne, 5. und 6. von links). Foto: Igerl

Im Rahmen der Projektwoche fand am 7.Oktober in der Sporthalle der Grundschule in Peisenberg eine große Aufführung statt. Bei diesem Abschlussfest konnten die 200 Grundschüler sowie die zugeschalteten Großpolder und Agnetheler Klassen ein auserlesenes Kulturprogramm erleben. Aus Kochel am See trat eine Trachtengruppe mit Livemusik auf, die Fingerhakler der Partnerschule Bernbeuern zeigten beeindruckend, wie man geschickt über den Tisch gezogen wird. Die Bernbeuerner Bläserklasse schmetterte ein deutsches und rumänisches Volkslied und beim Aramsamsam machten der ganze Saal begeistert mit. Die aus Siebenbürgen zugeschalteten Kinder und ihre Altersgenossen aus Bayern konnten beim Länderquiz zeigen, was sie schon über das jeweils andere Land wussten.Ingrid Mattes, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, und Andrea Wagner, Geschäftsführerin des Landesverbands Bayern, waren in Tracht vor Ort. Sie stellten unseren Verband vor und zeigten, dass die Tradition der Siebenbürger Sachsen in Bayern, Deutschland und über die Grenzen hinaus beachtet und gelebt wird.Wir wünschen den deutschen Lehrern und Lehrerinnen viel Erfolg und eine unvergessliche Zeit, wenn im Mai 2022 das Projekt fortgeführt wird und sie die Kinder der siebenbürgischen Schulen unterrichten werden.

Ingrid Mattes