Von der neuen Herberge und vom Verkünden der Botschaft … Weihnachtsgeschichte auf Schloss Horneck

„Bitte, schreibe wieder eine Weihnachtsgeschichte!“ Es gibt Menschen, die auch in diesem Jahr eine Schloss-Weihnachtsgeschichte lesen wollen. Gibt es sie aber noch, die Weihnachtswunder auf Schloss Horneck? Das Schloss ist umgebaut, das Schlosshotel stand lange still, lief im Sommer, und jetzt? Keiner weiß genau, wie dieser Winter werden wird! Düstere Aussichten. „Weihnachten wiederholt sich aber auch in schweren Zeiten!“ Ein schlagendes Argument. Ich probiere es.

Winterbild 2021: „Schloss Horneck, rechts: Weinberg Himmelreich, der Neckar und im Hintergrund Burg Guttenberg“ von Fotograf Marcel Tschamke.

Ja, es gibt sie nun schon eine ganze Weile, die neu umgebaute Herberge. Die Menschen auf Schloss Horneck haben auch die neuen Räumlichkeiten längst bezogen. Sie leben auch nicht auf Heu und auf Stroh, es gibt auch keinen Stall oder gar einen staubigen, unfertigen Bau, sondern ein elegantes Schloss mit fürstlichen Innenräumen. In harter Arbeit und unter schweren Bedingungen haben fleißige Menschen diesen Ort zu einem strahlenden Gebäude umgebaut. Kurz nach der Öffnung kam aber schon die dunkle, düstere Winterzeit für unser Schloss. Für niemanden gab es ab November 2020 Platz in der neuen Herberge, der hart erarbeitete Glanz konnte keinen erfreuen. Angst herrschte im Winter 2021, bis in die Osterzeit und darüber hinaus. Für den Schlossverein und den Hotelbetreiber ein ständiges Bangen um das leere Hotel, die fehlenden Gäste, die fehlenden Einnahmen. Viele riesige Hindernisse wie Geldknappheit, Mangel an ehrenamtlicher Zeit oder Hilfe, Mangel an Facharbeitern, Materialknappheit in Pandemiezeiten hatten uns in den Umbauzeiten immer wieder Bangen, Hoffen, Glauben, Demut, Beten und Durchhalten gelehrt. Nun war das erste Halbjahr 2021 erneut eine harte Geduldsprobe für alle. Fertig geplante Feste mussten abgesagt werden. Der einzige Ausweg für das Schlossteam war, weitere Projekte zu generieren, die auch ohne Präsenz durchgeführt werden konnten: so entstanden beispielsweise fünf große informative Themenwände, ein aufwendiges Digitales Schlossfest, ein Masterprojekt für Soziale Medien an der Universität Ingolstadt. Nebenher wurden die zeitraubenden Ausläufer des Umbaus betreut: komplexe Abrechnungen, lange Berichte an die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Raumbücher für das Landesamt für Denkmalschutz, Mietverträge usw. Der Lockdown war nun zwar sinnvoll mit Arbeit ausgefüllt, die Zukunft aber immer noch unsicher und trüb.Erst im Juni 2021 begann unser wirkliches Weihnachtswunder mit der ersten frohen Botschaft, dass alles wieder langsam anlaufen konnte, dann im August die zweite glückliche Botschaft, dass die Wochenenden im Schloss ausgebucht, 25 Prozent der Gäste Siebenbürger Sachsen waren. Die dritte freudige Botschaft war, dass es Präsenzveranstaltungen geben durfte und die vierte hoffnungsvolle Botschaft, dass es neue ehrenamtliche Helfer im Schlossteam gibt, von denen einige im Vorstand des Schlossvereins Verantwortung übernommen haben.Und so waren es auf Schloss Horneck nicht die Hirten auf dem Felde, sondern unsere Gäste, die von dem Wunder erzählten. Die Gäste kamen und erzählten es weiteren Menschen, die auch kamen, um wiederum weiterzuerzählen; es strömten viele Besucher ins Schloss. Die Botschaft von dem schönen Schloss verbreitete sich unter Siebenbürger Sachsen und unter Touristen. Und so kam es im Herbst dazu, dass es keinen Platz mehr gab in der Herberge, weil oft alles komplett ausgebucht war. Eine große Freude für die „alten“ Erneuerer, die von Anfang an beim Aufbau so lange durchgehalten hatten. Sie sind es, deren Handschrift das umgebaute Schloss heute trägt, deren schwierige Aufbauarbeit hier im Schloss segensreich eingebracht wurde, so dass alles einen guten Abschluss finden konnte. Es beginnt eine neue Ära des Schlossvereins mit neuen Gesichtern. Herzlichen Dank allen „Entwicklungshelfern“, allen voran Konrad Gündisch, Herta Daniel und Axel Froese, aber auch Lucian Binder-Catana, dessen Design Schloss Horneck zu einer Marke entwickelt hat.Die Botschaft von dem schönen Schloss ist nicht nur eine der Schönheit. Sie ruft zur Solidarität auf, sie will Siebenbürger Sachsen in der Gemeinschaft vereinen, sie zu gemeinschaftlichem Denken, Handeln und Unterstützen dieses Ortes anregen. Viele Landsleute waren vor Ort, haben Klassentreffen, Geburtstage gefeiert, Urlaub gemacht oder ein KulturWochenende genossen. Viele, die das Schloss vorher noch nie gesehen hatten, sind begeistert und kommen wieder. Die Botschaft von dem „neuen“ Schloss und der Dringlichkeit seines Erhaltens für die Zukunft als Denkmal, mit den wichtigsten siebenbürgischen Kulturinstitutionen, und als lebendiges Kulturzentrum wird in die Welt getragen.An den KulturWochenenden, die vorläufig in der Zahl begrenzt für Spender oder Mitglieder des Schlossvereins waren, konnten die Gäste Kulturprogramme genießen und Gemeinschaft erleben. Unser schönstes Geschenk waren die Aussagen einiger Teilnehmer: „Sie haben hier eine Großfamilie geschaffen.“ und die Frage von Dr. Claus Heidner: „können sich die Mitglieder nicht öfter hier treffen?“ Wie schön die Aussage von Gerhardt Graeser: „wir kommen hierher nachhause“ oder Georg Binnens Schaffenskraft, der, seine neue Erfindung dem Erhalt der Fensterläden des Schlosses widmet. Es sind Freundschaften entstanden, die Bereitschaft vieler, den Schlossverein zu unterstützen. Es ist ein Ort entstanden, „der die Sehnsucht nach Heimat stillt und der durch die Schönheit der Räumlichkeiten und der Umgebung heimische Wohlgefühle weckt“, um es mit Holger Gutts Worten zu sagen, oder „ein Ort, an dem man sich nicht zu erklären braucht“, wie Hans Seiwerth im Festsaal sang. Eine erste Heimatsortsgemeinschaft hat im Schloss getagt. „So viele Teilnehmer hatten wir noch nie“, so Heinz Hermann, Vorsitzender der HOG Heltau.Auch im Jahr 2021 haben viele Mitglieder des Schlossvereins, Spender, Experten Helfer unsere Projekte unterstützt. Danke, an die Spender, die auch in Lockdown-Zeiten vertrauensvoll für unsere Projekte gespendet haben, oft ohne das „neue“ Schloss vor ihrer Spende besucht zu haben. Danke an alle Experten, die uns ihr Wissen geschenkt haben, und Dank gebührt auch den Helfern, die bei jeder Veranstaltung immer wieder zur Stelle sind. Jedes neue Mitglied bedeutet eine wunderbare Botschaft und Unterstützung. Wir freuen uns sehr über eine schnell ansteigende Mitgliederzahl im Schlossverein in den letzten Monaten! Danke!Welches wird nun unser Dezember-Weihnachtswunder 2021? Die Pandemie zwingt langsam wieder alle in die Knie, es wird wieder stiller, es gibt keine guten Prognosen für die Schlossweihnacht 2021. Vielleicht geschehen unsere großen Weihnachtswunder nicht direkt zu Weihnachten, sondern still im Zeichen der Demut, der Arbeit, der Hilfsbereitschaft und der Gemeinschaft während des ganzen Jahres? Auch wenn der Winter wieder düster aussieht, es gibt ihn ja, diesen Hoffnungsstern in der Weihnachtsgeschichte, der sicherlich auch über Schloss Horneck leuchtet. Die „Weisen“ folgen ihm und er wird sie und die Menschen führen zu neuem Entstehen, zu neuem Schaffen. Viele Projekte im Schloss wollen weitergeführt werden, wie z.B. der Karpatensteig (Treppe) mit der Themenwand Karpaten, die mediale Gestaltung des Touchscreens, Veranstaltungen für alle u. v. m. und natürlich das unermüdliche Akquirieren von Geldern für alle Projekte, da der Schlossverein keine öffentliche Unterstützung oder institutionelle Förderung bekommt. Viel Vertrauen ist entstanden auch in harten Zeiten. Dafür danken wir herzlich und hoffen auch 2022 auf weitere Mitglieder im Schlossverein, Spender, Helfer, Unterstützer, Freunde und Förderer.Wir wünschen frohe Weihnachten und ein segensreiches neues Jahr 2022, in dem wir uns gesund wiedersehen können!

Heidrun Negura