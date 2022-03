Karin Scheiner backt Szekler-Kuchen. Fotos: BdV Landesverband Hessen

In dieser Reihe wird Kulinarisches mit Biografischem verbunden. Die Köchinnen und Köche weisen einen Vertriebenenhintergrund auf, sind Nachfahren von damaligen Vertriebenen oder Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Ihre mitgebrachten Rezepte sind heute geschätzter Bestandteil der bundesdeutschen Küche und für viele eine unersetzliche Erinnerung an die eigene Kindheit, an Eltern und Großeltern.Karin Scheiner (* 1953 in Hermannstadt), im Landesverband Hessen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland als Frauenreferentin aktiv, backt den traditionsreichen Szekler-Kuchen – ein Gericht, das sie mit ihrer Heimat Siebenbürgen verbindet. Einst arbeitete Frau Scheiner als Lehrerin in einer deutschsprachigen Schule in Hermannstadt. Schulen mit Deutsch als Unterrichtssprache waren in Zeiten des Eisernen Vorhangs eine Besonderheit der deutschsprachigen Minderheit in Rumänien. 1981 kam es jedoch zu großen Veränderungen in der Lehrerschaft in Rumänien: Scheiner und ihr Ehemann wurden beide aus dem Schuldienst entlassen. Aufgrund eines Antrags auf Ausreise galten Scheiners als nicht staatskonform. 1983 siedelte die Familie mit ihren drei Kindern nach Deutschland aus. Einiges musste zurückgelassen werden. Eine Standuhr aus dem Jahr 1900 konnte die Familie in die Bundesrepublik hinüberschmuggeln. Sie steht heute noch in Scheiners Flur und gehört zu den Heimaterinnerungen – zusammen mit kulinarischen Erinnerungsstücken wie dem Szekler-Kuchen.Das Koch-Tutorial mit Karin Scheiner feiert Premiere amum 18.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal des BdV-Landesverbandes Hessen unter www.youtube.com/culturetogo und kann auch später noch abgerufen werden.