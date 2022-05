Direktorposten des DZM Ulm wird neu besetzt

Nach 28 Jahren wird Christian Glass, Gründungsdirektor und langjähriger Leiter des Donauschwäbischen Zentralmuseums (DZM) Ulm , Ende Februar 2023 in den Ruhestand verabschiedet. Stiftungsrat und Vorstand stellen jetzt schon die Weichen für die Nachfolge.

Die Stelle wird zum 1. März 2023 neu besetzt und zunächst für zwei Jahre als Führungsposition auf Probe ausgeschrieben. Eine Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist vorgesehen.Das Donauschwäbische Zentralmuseum Ulm ist eine Stiftung privaten Rechts, die von der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Ulm und den vier donauschwäbischen Landsmannschaften getragen wird. Gesucht wird eine dynamische Persönlichkeit mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz sowie Freude daran, das Donauschwäbische Zentralmuseum inhaltlich und konzeptionell in die Zukunft zu führen. Der vollständige Text der Stellenausschreibung ist auf der Webseite des DZM veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist endet am 3. Juni 2022.

Banater Post