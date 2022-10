Sektion Karpaten des DAV beim Heimattag in Dinkelsbühl

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause konnte der Heimattag in Dinkelsbühl wieder in Präsenz stattfinden. Traditionell erwarten die Besucher während des Pfingstwochenendes ein vielfältiges Kulturprogramm, Ausstellungen, Buchpräsentationen, Konzerte und Vorträge sowie siebenbürgische Spezialitäten an Verkaufsständen. Für die Sektion Karpaten des DAV bietet sich hier immer wieder die Gelegenheit, ihre Aktivitäten den Besuchern bekannt zu machen.

Bei der Ausstellungseröffnung der Sektion Kapaten am 4. Juni im Gemeindehaus St. Paul, von links: Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Petra Maurer und Hans Werner. Foto: Siegbert Bruss

So waren wir auch diesmal mit einem Infostand im Evangelischen Gemeindehaus vertreten und präsentierten neben Fotos unserer Aktivitäten, Flyern und Jahrbüchern auch eine Multimediashow über die Südkarpaten mittels eines mitgebrachten großen Bildschirmes. Interessierte konnten Informationen über unsere Sektion, die Karpaten, aber auch über die Alpen einholen.Für Samstag war im Kleinen Schrannensaal die Multimediashow über Kamtschatka angekündigt. Sie handelte von der abenteuerlichen Reise, die acht Sektionsmitglieder 2019 auf der Halbinsel gemacht hatten. Dieses Mal waren alle Sitzplätze belegt, das Interesse war riesig, und das freute mich ganz besonders. Den Vortrag eröffnete Bundeskulturreferentin Dagmar Seck mit folgenden Worten: „Liebe Gäste, lieber Hans, im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. will ich euch hier in Dinkelsbühl begrüßen und dafür danken, dass ihr da seid. Die Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins schafft etwas, was ich mir auch von anderen Vereinen und Untergliederungen unseres Verbandes wünschen würde: Ihr führt die Traditionen aus Siebenbürgern fort, zieht dabei aber auch allerhand Nicht-Siebenbürger an. Vor einem Monat hatte ich die Freude, an einem eurer Treffen in einem Biergarten in München teilzunehmen. Ich war schwer beeindruckt: Da saßen allerhand Menschen, die eigentlich zu einer ganz anderen Sektion des DAV gehören würden, die aber wegen der besonderen Stimmung und Gemeinschaft lieber Teil der Sektion Karpaten sind. Das ist toll und dazu kann ich euch nur beglückwünschen! Der Heimattag bietet ganz unterschiedliche Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Blasmusik und Trachten. Danke, dass ihr ihn mit euren Themen bereichert und auch den Sport und die Bergwelt mit einbringt. Ich wünsche euch einen schönen Heimattag und stets viele Freunde und Unterstützer.“An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, liebe Dagi, für diese lobenden Worte! Vielen Dank auch dem Verband der Siebenbürger Sachsen, der uns jedes Jahr zum Heimattag einlädt und uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Hans Werner