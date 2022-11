27. November 2022

Bundestagsabgeordnete Cotar tritt aus AfD aus

Berlin – Die 1973 in Pitești geborene Bundestagsabgeordnete Joana Cotar ist aus der AfD und deren Bundestagsfraktion ausgetreten.

Wie die rumäniendeutsche Politikerin per Facebook erklärte, habe ihre Partei zu viele rote Linien überschritten. Cotar warf der AfD eine Anbiederung an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime in Russland, China und dem Iran vor. Zudem kritisierte sie Dauermobbing im Kampf um Posten und Mandate und darüber hinaus den Aufbau korrupter Netzwerke innerhalb der AfD. Cotar bekräftigte die Absicht, dem Bundestag als Partei- und Fraktionslose weiterhin anzugehören.

Schlagwörter: Deutschland, Politik, Rumäniendeutsche

