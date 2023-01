Weihnachtlicher Endspurt auf Schloss Horneck

Im Dezember zeigte der Schlossverein noch einmal, was er der siebenbürgischen Gemeinschaft zu bieten hat. Nach zwei Jahren Pandemiepause gab es unter der Leitung von Alfred Deptner endlich wieder einen Stand auf dem Gundelsheimer Weihnachtsmarkt. Zeitgleich wurden die zweite Ausgabe der Vereinsnachrichten veröffentlicht, ein Weihnachts- und vier Adventsvideos im Schloss gedreht, digitale Neujahrskonzerte vorbereitet und eine digitale Konzertreihe für das erste Quartal des Jahres 2023 geplant.

Titelblatt der zweiten Ausgabe der Vereinsnachrichten. Foto: Heidrun Rau

Stand des Schlossvereins am Weihnachtsmarkt in Gundelsheim. Foto: Ute Nordmann

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ist unter der Regie von Heidrun Rau die zweite Ausgabe der Vereinsnachrichten für Mitglieder, Freunde und Förderer des Schlossvereins erschienen. Die 32-seitige, ansprechend bebilderte Broschüre fasst die diesjährigen Veranstaltungen zusammen, informiert aber auch über die viele Arbeit hinter den Kulissen, von Instandhaltung bis Buchhaltung, und über die anstehenden Projekte auf Schloss Horneck. Am Nikolaustag kamen die frischgedruckten Broschüren im Schloss an. Anschreiben an verschiedene Gruppen waren schon vorformuliert. Ein emsiges Treiben begann im Büro; es gab Postsendungen an alle Mitglieder und Spender der letzten zwei Jahre und eine große Mailing-Aktionen. Wenn auch Sie die Vereinsnachrichten in digitaler Form erhalten möchten, schreiben Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse: info[ät]schloss-horneck.de.Alfred Deptner und Karl Mantsch sagten als Erste entschlossen „Ja“ zu einem Stand auf dem Gundelsheimer Weihnachtsmarkt und versprachen, alles zu organisieren. Wie immer fanden sich Bäcker und Bäckerinnen, die dafür schon im November fleißig waren: Ehepaar Rau backte und verzierte kunstvoll eine Woche lang die berühmten Agnethler Nikoläuse, andere Helferinnen backten siebenbürgische Spezialitäten, wie Hanklich oder Nougat. Auch der schon bekannte „Blonde Engel“-Glühwein von Doris Wagner-Prica oder der „Rote Teufel“-Punsch von Inge Hermann lockten die Gäste – darunter einige Landsleute – an den Stand. Alfred Deptner und weitere 15 Helferinnen und Helfer betrieben den Stand an drei Tagen von Freitagmittag bis Sonntagabend. Im Schloss tagte die siebenbürgische Carl Wolff Gesellschaft, die nach Abschluss ihrer Tätigkeit auch den Weihnachtsmarkt besuchte. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Göppinger Blaskapelle, die Weihnachtslieder im Zentrum von Gundelsheim spielte und auf der Terrasse von Schloss Horneck ein Ständchen für die Bewohner des Pflegeheims gab. Sigrid Wannagat startete an zwei Tagen eine Mitglieder-Werbeaktion in Gundelsheim. Bewohner und Firmen wurden per Postwurfsendung über die Ziele und Vorteile des Engagements für den Schlossverein informiert. Beim Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt gab es dann auch einige vertraute Gespräch mit Gundelsheimern.Jürgen aus Siebenbürgen (Dörr) erklärte sich dankenswerterweise bereit, zu jedem Advent jeweils ein Weihnachtslied für den YouTube-Kanal von Schloss Horneck beizusteuern. Und er war nicht alleine: Es entstand ein Team, dem außer Jürgen auch sein Patenonkel Karl Untch, Wolli Krafft (Klavier) und Franziska Fleischer angehörten. Zu je zwei Liedern trugen Franziska und Karl ihre Gedanken vor. Die Vierertruppe besuchte im November das Schloss, um passende Drehorte auszusuchen und die Lieder im Festsaal zu üben. Beeindruckend war die Begeisterung, mit der sie Zeit investierten, alles durchdachten und gestalteten. Hermann Depner war am Drehtag mit seinem gesamten Equipment im Schloss, filmte stundenlang, schnitt und gestaltete danach das Material und stellte es online. Ziel war es, den Menschen Freude zu bereiten und Abonnenten für den YouTube-Kanal des Schlossvereins zu gewinnen.Von dem Elan der vier „Adventshelden“ angesteckt, wurde die Freude an Neuem geweckt: Wie wäre es, wenn wir aus dem Festsaal des Schlosses Neujahrskonzerte senden würden? Dabei können wir auf vorhandenes, aber noch nicht bearbeitetes Filmmaterial zurückgreifen. Die beiden Videoprofis Günther Melzer und Hermann Depner ließen sich schnell überzeugen, auch über die Feiertage ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Ich erstellte das Neujahrsprogramm, Günther schnitt die Videos, Hermann stellte sie nach Weihnachten in langen Arbeitsnächten für YouTube zusammen, dort, wo sie auch nachträglich zu finden sind.Apropos Filmmaterial: Aus dem noch unveröffentlichten Material der bisherigen Schlosskonzerte planen wir für 2023 eine Reihe digitaler Konzerte, die Hermann zuschneiden und dann ebenfalls auf YouTube veröffentlichen wird. Die Idee dahinter: Warum nicht all jene, die 2022 nicht „live“ dabei waren, mit einem digitalen Konzert erfreuen? Für 2023 fehlt noch Geld für Live-Veranstaltungen. Mit der Konzertreihe finden sich vielleicht auch weitere Spender und Kulturpaten, die bereit sind, Veranstaltungen oder Kulturgruppen im Jahr 2023 zu unterstützen. Für alle Interessenten lohnt es sich, die sozialen Kanäle des Schlossvereins auf YouTube, Facebook, Instagram oder LinkedIn kostenlos zu abonnieren. So bleiben Sie auf dem Laufenden – regelmäßig stellen wir neue Informationen und Videos ein. Links: https://www.youtube.com/@schlosshorneck https://www.instagram.com/schloss_horneck/ ; LinkedIn: schloss-horneck.das Fazit von Helge Krempels: „Nach einem Jahr als Vorsitzender des Schlossvereins bin ich beeindruckt von dem großen ehrenamtlichen Engagement der Vorstände. Sie stecken mit ihrem Ideenreichtum und ihrer Tatkraft auch viele weitere Helfende an, ob Jung oder Alt, Künstler oder praktische Helfer. Dafür möchte ich mich bei allen Unterstützern ganz herzlich bedanken. Es war nicht nur ein erfüllter Dezember, sondern insgesamt ein sehr erfülltes Jahr 2022. Möge unser aller Elan und Idealismus weiter anhalten. Ich wünsche uns ein friedliches neues Jahr und hoffe, dass der Schlossverein weiterhin zur Freude und Zufriedenheit der siebenbürgischen Gemeinschaft beiträgt.“

Heidrun Negura