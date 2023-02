Danke für die Unterstützung - Sonderaktion: „Zwei (Kalender) zum Preis von einem“

Wie jedes Jahr hat der Verein Kulturerbe Kirchenburgen e. V. viel Herzblut und Zeit auch in die Erstellung des Kirchenburgenkalenders 2023 investiert. Wir wollen damit auf jeden Fall zwei Ziele erreichen: den Käufern dieses Kalenders und den Unterstützern eine Freude bereiten und mit dem Erlös aus dem Verkauf der Kalender Projekte unterstützen, für die sich unser Verein engagiert. Und das sind nicht immer nur vereinseigene Projekte, sondern auch mal Reaktionen auf Hilferufe von Menschen, die die eine oder andere Kirche in Siebenbürgen betreuen oder versuchen, den Verfall aufzuhalten.

Bodendorf schmückt das Titelbild des ­Kalenders 2023. Foto: Anna Huber

Damit uns dies gelingt und genügend Mittel vorhanden sind, sind wir unter anderem auch auf einen erfolgreichen Verkauf der Kirchenburgenkalender angewiesen. So freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue, wenn unsere Kalenderaktion von Erfolg gekrönt ist. Wenn wir mit den schönen Bildern viele Menschen erreichen, die dies zu schätzen wissen und unsere Kalender erwerben. Dafür sagen wir ganz herzlich: „Danke schön“. Es ist uns bewusst, dass durch die Ereignisse, die im letzten Herbst auf uns einstürmten, viele auch vor eine Entscheidung standen, wofür geben wir Geld aus? Umso mehr können wir es schätzen, dass wir auf eine treue und dazu auch neue Käuferschar zählen können.Dennoch haben wir noch einige Exemplare vorrätig, die wir in einer Sonderaktion „Zwei (Kalender) zum Preis von einem“ anbieten. Also 8 Euro, zuzüglich Porto für den Versand. Bestellt werden kann auf dem bekannten Weg über info@kulturerbe-kirchenburgen.de oder direkt bei Hildegard Kijek, Telefon: (07031) 7352201 (Anrufbeantworter).Auch wenn vom neuen Jahr ein Monat bereits verstrichen ist, der Kalender behält seine Gültigkeit und die Bilder verlieren nicht an Glanz. Wir würden uns freuen, wenn wir mit den letzten Exemplaren noch dem einen oder anderen eine Freude bereiten können.

Hildegard Kijek, Pressereferentin