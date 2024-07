Musikantentreffen in Roßtal bei Nürnberg

Musikanten verschiedener Musikgruppen aus Siebenbürgen trafen sich am 8. Juni im Gasthof Kapellenhof bei Familie Lienerth in Roßtal zum gemeinsamen Musizieren.

Musiziert wurde im Kapellenhof nach dem Motto „Freiwillige vor“. Foto: Gerlinde Zakel

Aus der Idee von Gerhard Zobel und Martin Sienerth, ein Treffen ihrer alten Band „Dynasonic“ zu organisieren, wurde schnell der Entschluss, aufgrund der vorhandenen Kapazitäten im Kapellenhof noch weitere befreundete Musiker einzuladen. Gesagt, getan. Bereitwillig unterstützte auch Krista Zobel die Idee und half bei der Koordination der Einladungen und Vorbereitungen. Dieser Einladung sind voller Vorfreude aufs Wiedersehen viele Musiker mit Ehefrauen und Freunde gefolgt. Die Anreise aus Nürnberg, Fürth, Oberasbach, Großweißmannsdorf sowie aus Heilbronn, Lindelburg, Ulm-Langenau, Bad Homburg, Wolfsburg und sogar aus Wiehl und Singen nahmen die Musiker dafür gern in Kauf.Das Team der Familie Lienerth empfing die Gäste mit einem tollen Ambiente und kulinarischem Büfett. Es gab zur Stärkung vor der Musiksession einen Sektempfang und Kaffee und Kuchen, Torten und Cremeschnitten. Die ersten Musiker trafen ein und begrüßten sich herzlich. Schnell kam man ins Gespräch und schwelgte in Erinnerungen vergangene Musikerzeiten in Siebenbürgen. Es stellte sich heraus, dass es doch viele Bands gab, von denen einige beim Treffen dabei sein konnten: Vertreter der Bands „Dynasonic“, „Dynamic“, „Stern 7“, „Party Combo“, „Ariston“, „Arion“, „Rocky“ und „Hansi Müller“.Nach der Begrüßung durch die Organisatoren und dem musikalischen Auftakt von Michael Lienerth wurde abwechselnd musiziert. Es gab einen bunten Musikstrauß von Polka, Walzer, Englisch Walzer, Schlager, Soul, Blues, Peter Maffay bis hin zu fetzigem Oberkrainer. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden mit viel Herzblut musiziert und getanzt; zwischendurch auch noch gegessen. Die Mici, das Schäufele und auch der feine Krustenbraten sowie die Schnitzel und Beilagen (Kloß mit Sauce, Gemüse, Bratkartoffeln) und vor allem das gute Hausbrot seien hier erwähnt. Die Mitternachtssuppe „Ciorbă de perișoare und burtă“ stärkten nochmal fürs große Finale. Aus den einzelnen Gruppen wurde schließlich ein Orchester, das mit immer neuem Elan aufspielte. Die Abschiedspolonaise von Michael Lienerth und eine „Runde aufs Haus“ von Gastwirt Ralph Lienerth leiteten das Ende ein. Doch die Gespräche dauerten noch lange an. Man hatte sich eben einiges zu erzählen, z.B.: Wo kommst du her? Die Antwort lautete dann: Ich komme aus Mediasch, Durles, Meschen, Großalisch, Großlasseln, Irmesch, Arbegen, Abstdorf bei Agnetheln, Welz, Martinsdorf, Probsdorf, Wurmloch und Peschendorf.Zu fortgeschrittener Stunde folgte dann die Verabschiedung durch Martin Sienerth mit Worten des Dankes und guten Wünschen, vor allem Gesundheit. Schließlich verabschiedete man sich mit herzlichen Umarmungen, wohligem Gemüt, klingenden Ohren und viel Freude ob des Erlebten.Vielen Dank an die Organisatoren, den Wirt mit Team, alle Musiker und alle, die dazu beigetragen haben, dass es ein unvergessenes Musikantentreffen wurde.

Krista Zobel

Gerlinde Zakel