23. Februar 2025

Inge Goos begeistert als Rednerin/Auszeichnung beim ersten Internationalen Speaker Slam in Dresden

Inge Goos, die in Agnetheln geboren wurde und im Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest – heute bekannt als Goethe-Institut – aufwuchs, wurde beim ersten Internationalen Speaker Slam in Dresden am 30. Januar mit dem angesehenen Excellence Speaker Award ausgezeichnet.

Verleihung des Excellence Speaker Award an Inge Goos durch Hermann Scherer, Veranstalter des 1. Internationalen Speaker Slams in Dresden. Foto: Justin Bockey Der Speaker Slam, ein von der Hermann Scherer GmbH initiiertes internationales Event, stellte mit 240 Teilnehmern aus 20 Nationen auf zwei Bühnen einen neuen Weltrekord auf. Die Herausforderung für die Teilnehmer bestand darin, das Publikum innerhalb von vier Minuten zu begeistern. Inge Goos, die früher bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald tätig war, demonstrierte ihre Fähigkeiten mit dem Vortrag „Mein Auto als Spiegel meines Selbst“. Die Jury, bestehend aus Jörg Rositzke (Medienexperte), Mirjam Saeger (Ghostwriterin), Stephanie Pierre (Scoutingexpertin), Marcel Heß (Speaker), Josua Laufer (Leiter des Expertenportals) und Katja Kaden (Germany’s Next Speaker Star), war von der Performance tief beeindruckt und verlieh Inge Goos den Excellence Speaker Award.



Für Inge Goos, deren Eltern aus Hundertbücheln und Schönberg stammen, war der Speaker Slam nicht nur ein Wettbewerb, sondern eine Plattform, um sich international zu präsentieren und neue Türen zu öffnen. Noch am selben Abend erhielt sie eine Einladung, als Rednerin bei einem Symposium in New York City aufzutreten.

Schlagwörter: Reden, Wettbewerb, Dresden

