Carl-Filtsch-Festival in Hermannstadt

Die 29. Ausgabe des Carl Filtsch Wettbewerb-Festivals findet vom 8.-12. Juli im Thalia-Saal in Hermannstadt statt. Eröffnet wird der Wettbewerb mit dem vierten Musikalisch-literarischen Salon am 8. Juli, um 18.00 Uhr im Spiegelsaal des deutschen Forums. Thema des Salons ist „Von Mühlbach nach Wien“.

Carl Filtsch Wettbewerb-Festival 2024: Milan Raoul Bob Solomon – dreifacher Preisträger in der Kategorie A (bis elf Jahre) bei seinem Vortrag beim Gala-Abend. Foto: Dagmar Dusil

Den musikalischen Part bestreiten die Konzertpianistin Henriette Gärtner, die auch Mitglied der Jury beim diesjährigen Wettbewerb ist, und als Gast der zwölfjährige aus Klausenburg stammende Milan Solomon, der zurzeit in New York mit einem Stipendium studiert. Der Text stammt von Dagmar Dusil und wird vom Schauspieler Cătălin Neghină vorgetragen.Am Freitag, dem, um 19.00 Uhr findet im Thalia-Saal ein Klavierrezital mit Allesandro Marano statt, und am Samstag, dem 12. Juli, laden wir Sie ebenfalls um 19.00 Uhr in den Thalia-Saal ein, wo das Galakonzert der Finalisten unter dem Dirigenten Miguel Campos Neto stattfindet. Am Sonntag, dem 13. Juli, um 18.00 Uhr findet der musikalisch-literarische Salon mit denselben Protagonisten in der Stadtpfarrkirche in Mühlbach statt.Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher!