Eine Musikband, die Magie auf die Bühne bringt: "Mojo Times" debütiert am 22. März in Untermeitingen

Drei langjährige Musiker der bekannten „Rocky“-Band aus Mediasch, die später auch in Deutschland aktiv war, gründen eine neuen Musikband und vollziehen einen Stilwechsel vom Schlager hin zum elektroakustischem Rock. Sie hat den Groove des Blues, die Energie des Rock und die Seele des Country – „Mojo Times“ ist eine neue Band, die musikalische Grenzen verschwimmen lässt und Songs mit Leben füllt. Mit einer einzigartigen Mischung aus akustischen und elektrischen Elementen wollen die drei Musiker ihr Publikum in eine Welt voller Emotionen, Nostalgie und purer Spielfreude entführen.

„Mojo Times“, von links nach rechts: Erhard Hügel, Crispin Pitters Lutsch und Karl Gerhard Pitters (von links) Foto: Melitta Hügel

Von Siebenbürgen in die Welt der Musik

Rock & Pop – Klassiker von Sting, The Beatles, Dire Straits und Bruce Springsteen;

Country & Southern Rock – von Johnny Cash bis Keith Urban sowie

80er und 90er Hits – mit Songs von Cyndi Lauper, den Eagles und Van Morrison

Die Mitglieder von „Mojo Times“ haben ihre Wurzeln in Siebenbürgen, genauer gesagt in Mediasch im Kreis Hermannstadt, einer Region, die reich an kulturellem Erbe ist. Schon früh entdeckten Karlutz (Karl Gerhard Pitters), Bassgitarrist, und Eri (Erhard Hügel), Gitarrist, ihre Leidenschaft für die Musik. Ihre musikalische Reise begann mit der 1977 in Mediasch gegründeten „Rocky“, die in den achtziger Jahren riesige Erfolge feierte und eine ganze Generation prägte. 1988 wurde die Band infolge der Auswanderungswelle zunächst aufgelöst, doch Karlutz führte sie – in verschiedenen Besetzungen – in Deutschland weiter. Erhard Hügel spielte von 1991 bis 2013 zusammen mit Mike Gerst, der ebenfalls aus Mediasch stammte (er starb 2014), in der „Cripple Creek Band“, einer der besten Countryrock-Bands in Deutschland. Er wechselte dann zur Musikband „Rocky 5“, die 2012 gegründet wurde und das siebenbürgische Publikum vorwiegend mit Schlagermusik erfreute. Nach Jahrzehnten des musikalischen Schaffens verabschiedete sich „Rocky“ mit einem emotionalen Auftritt beim Großen Sachsentreffen am 3. August 2024 in Hermannstadt.Doch für die beiden gebürtigen Mediascher Karlutz (geboren am 21. März 1964) und Eri (geboren am 9. Juli 1965) bedeutet das keinen Schlussstrich, sondern den Anfang von etwas Neuem. Mit „Mojo Times“ setzen sie ihre Leidenschaft fort und bringen frische Energie in ein neues Projekt, das musikalische Vielfalt mit tief verwurzelter Hingabe verbindet. Als Schlagzeuger dabei ist Crispin (Crispin Pitters Lutsch), der Sohn von Karlutz. Am 17. Januar 1998 in Deutschland geboren, wurde er von klein auf in die Musik hineingezogen. Die letzten zwölf Jahre war er selbst ein fester Bestandteil von „Rocky“ und entwickelte seine musikalischen Fähigkeiten weiter. Nun tritt er mit „Mojo Times“ in die Fußstapfen seines Vaters, bringt aber gleichzeitig seine eigene Handschrift in den Sound der Band ein. In dieser Band gibt es nicht nur einen Frontmann – alle drei Musiker stehen im Mittelpunkt und legen Wert darauf, dass jedes Mitglied seine eigene Präsenz und Persönlichkeit auf die Bühne bringt.Die Musikband „Mojo Times“ steht für eine akustisch-semiakustische Basis, in der Gitarren, Cajon und zweistimmiger Gesang das Fundament bilden. Die vielseitige Verwendung von E-Gitarre und Dobro gibt den Songs eine feine elektrische Würze und ermöglicht einen Sound, der sowohl intim als auch kraftvoll sein kann. Ihr Repertoire ist eine musikalische Reise durch verschiedene Genres:Den drei Musikern geht es um mehr als nur Musik. „Für uns ist jeder Auftritt eine Möglichkeit, eine Verbindung mit dem Publikum zu schaffen. Es geht nicht nur ums Spielen – es geht um das gemeinsame Erleben“, beschreibt Erhard Hügel die Philosophie der Band.Ihr Debüt feiert „Mojo Times“ mit einem großen Auftritt am Samstag, dem, ab 20.30 Uhr in der Four Corners Music Hall, Untermeitingen bei Augsburg. Eintritt: 15 Euro. Egal ob Ihnen Blues, Rock, Country oder eine andere Musikrichtung gefällt, Sie alle sind eingeladen, den offiziellen Start von „Mojo Times“ zu erleben. Weitere Konzerte werden unter https://mojo-times.de bekanntgegeben.Kartenvorverkauf und Reservierungen bei Marianne Theil, Four Corners Music Hall, Siemensstr. 1, 86836 Untermeitingen, Telefon: (08232) 904841, E-Mail: info [ät] fourcorners.de

Siegbert Bruss