



22. Dezember 2025

Wir sind im Urlaub

Redaktion und Anzeigenabteilung der Siebenbürgischen Zeitung sind vom 22. Dezember bis 4. Januar nicht besetzt und ab Montag, 5. Januar, wieder erreichbar.

Das Kulturreferat macht Urlaub vom 22. Dezember bis 6. Januar und steht ab 7. Januar wieder zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Verbandes mit Mitgliederverwaltung ist vom 24. Dezember bis 6. Januar nicht besetzt. Ab 7. Januar werden telefonische und schriftliche Anfragen wieder beantwortet.

Schlagwörter: Urlaub, Redaktion, Anzeigenabteilung, Kulturreferat

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.