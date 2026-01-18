18. Januar 2026
Musikband „Mojo Times“ bietet Konzert in Untermeitingen bei Augsburg
Nach ihrem erfolgreichen Debüt am 22. März 2025 im „Four Corners“ in Untermeitingen (diese Zeitung berichtete) wird die Musikband „Mojo Times“ ein Konzert am 24. Januar 2026 im selben Lokal bieten. Allerdings hat sich die Musikband erneuert.
Schlagzeuger Crispin Pitters Lutsch hat die Band verlassen, um sich seiner Familie zu widmen. Neu dazugekommen ist Michael Schneider, vielen Siebenbürger Sachsen bekannt als Sänger und Gitarrist der Schlagerband „Highlife“. Wie Erhard Hügel mitteilte, „bringt er viel Erfahrung und eine starke musikalische Handschrift mit, wodurch der Mojo-Sound noch runder und facettenreicher geworden ist“.
So präsentiert sich die Musikband auf ihrer Homepage: „Mojo Times ist ein Trio erfahrener Musiker, das für ehrliche, handgemachte Livemusik steht. Reduziert auf das Wesentliche, aber voller Tiefe, Groove und Emotion. Drei Hauptsänger, drei Persönlichkeiten – ein gemeinsamer Sound.“ Karl Gerhard Pitters (Karlutz), Bass und Akustikgitarre, sorgt mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung „für Stabilität, Groove und emotionale Tiefe“. Michael Schneiders (Gitarre, Schlagwerk, Blues Harp) Schwerpunkt liegt auf Country, Blues und handgemachter Livemusik. Erhard Hügel (Akustikgitarre, E-Gitarre, Dobro), langjähriger Bandleader der „Cripple Creek Band“, prägt mit rund 40 Jahren Bühnenerfahrung den Charakter von „Mojo Times“ maßgeblich.
Das Konzert findet am 24. Januar von 20.30 bis 23.59 Uhr in der Four Corners Music Hall, Siemensstraße 1, in Untermeitingen statt. Einlass ab 19.00 Uhr. Karten an der Abendkasse. Bitte vorab reservieren im Four Corners, Telefon: (08232) 904841, E-Mail: info [ät] fourcorners.de. „Mojo Times“ wird im Oktober wieder in Untermeitingen aufteten.
S. B.
