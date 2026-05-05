



5. Mai 2026

Jubiläumsfeier in Sindelfingen: 40 Jahre Sektion Karpaten des DAV

„Der Berg ruft“ – für die Mitglieder der Sektion Karpaten des Deutschen ­Alpenvereins (DAV) ist dieser Satz seit vier Jahrzehnten weit mehr als ein bekannter Spruch. Er ist das Fundament einer Gemeinschaft, die am 28. März in Sindelfingen ein ganz besonderes Jubiläum feierte: 40 Jahre Leidenschaft für die Berge, gelebte Tradition und den Mut zum Wandel.

Mehr als 130 Gäste feierten das Jubiläum in Sindelfingen Foto: Detlev Antosch Bereits beim festlichen Sektempfang zu Beginn der Feier war die Vorfreude spürbar. Rund 134 Gäste kamen im Anschluss an die Mitgliederversammlung zusammen, um auf die vergangenen vier Jahrzehnte anzustoßen. Doch die Feier bot auch Raum für Besinnung auf die eigenen Wurzeln. Von den Karpaten in die Alpen Die Sektion Karpaten wurde 1986 in Salzburg als Siebenbürgischer Alpenverein gegründet und ist in München registriert. Seit 1998 gehört der Verein als Sektion zum Deutschen Alpenverein (DAV). Was vor 40 Jahren begann, war für viele Gründungsmitglieder – vor allem Siebenbürger Sachsen – die Suche nach einer neuen bergsteigerischen Heimat. Die Alpen wurden zum Spiegelbild dessen, was man in den Karpaten zurückgelassen hatte: die Weite, die Herausforderung und die tiefe Verbundenheit zur Natur. Die Sektion war damals eine kleine Heimatgemeinschaft, deren Mitglieder sich den Übergang in die neue Umgebung durch gemeinsame Blumen- und literarische Wanderungen erleichterten. Offenheit als Erfolgsrezept Heute, vier Jahrzehnte später, hat sich das Gesicht der Sektion gewandelt. „Wir sind offener geworden, vielfältiger und internationaler“, betonte Joha in ihrem Rückblick. Die Sektion Karpaten ist längst kein geschlossener Kreis mehr, sondern ein Treffpunkt für Menschen aus verschiedensten Regionen und Ländern. Dass der Verein wächst, liegt laut den Verantwortlichen vor allem an den „unbezahlbaren“ Werten:

Herzlichkeit und Vertrauen: eine Atmosphäre, in der sich jeder willkommen fühlt;

Qualität und Vielfalt: ein breites Tourenangebot, das verschiedene Generationen und Bedürfnisse anspricht;

Verlässlichkeit: das Vertrauen, dass man sich auf Bergtouren, wie im Leben, aufeinander verlassen kann.

Brückenschlag der Generationen: Legenden und junge ­Talente



Ein emotionaler Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen, die den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft spannten. Mit viel Applaus wurden die „Legenden“ der Sektion gewürdigt – jene Pioniere der ersten Stunde, deren Erfahrung und Leidenschaft den Verein aufgebaut haben. Doch die Sektion blickt nicht nur zurück: Ebenso lautstark wurde das Engagement der jungen Aktiven gefeiert, die heute mit frischen Ideen und ­Tatendrang das Vereinsleben mitgestalten. Sie sind das Herzstück der Sektion, die nicht nur Wanderungen führen, sondern Menschen zusammenbringen und dafür sorgen, dass aus bloßen Sportgruppen echte Freundschaften entstehen. Mit Schwung in die Zukunft Nach dem offiziellen Teil und einem reichlichen Büfett verwandelte sich der Saal schnell in eine volle Tanzfläche. Bis spät in die Nacht wurde ausgelassen das Tanzbein geschwungen, während der DJ (Gusti) einen bekannten Song nach dem anderen spielte.



Mit der Mischung aus siebenbürgischer Tradition und einer modernen, weltoffenen Ausrichtung blickt die Sektion Karpaten optimistisch nach vorne. Das Jubiläum in Sindelfingen hat gezeigt: Die Sektion verbindet – über Grenzen, Generationen und Kulturen hinweg. Der Weg soll auch in Zukunft gemeinsam weitergegangen werden: mit Mut, Offenheit und der ungebrochenen Leidenschaft für die Bergwelt. Bergsport verbindet – gestern, heute, morgen!



Mehr Infos und Aktivitäten unter: Bereits beim festlichen Sektempfang zu Beginn der Feier war die Vorfreude spürbar. Rund 134 Gäste kamen im Anschluss an die Mitgliederversammlung zusammen, um auf die vergangenen vier Jahrzehnte anzustoßen. Doch die Feier bot auch Raum für Besinnung auf die eigenen Wurzeln.Die Sektion Karpaten wurde 1986 in Salzburg als Siebenbürgischer Alpenverein gegründet und ist in München registriert. Seit 1998 gehört der Verein als Sektion zum Deutschen Alpenverein (DAV). Was vor 40 Jahren begann, war für viele Gründungsmitglieder – vor allem Siebenbürger Sachsen – die Suche nach einer neuen bergsteigerischen Heimat. Die Alpen wurden zum Spiegelbild dessen, was man in den Karpaten zurückgelassen hatte: die Weite, die Herausforderung und die tiefe Verbundenheit zur Natur. Die Sektion war damals eine kleine Heimatgemeinschaft, deren Mitglieder sich den Übergang in die neue Umgebung durch gemeinsame Blumen- und literarische Wanderungen erleichterten.Heute, vier Jahrzehnte später, hat sich das Gesicht der Sektion gewandelt. „Wir sind offener geworden, vielfältiger und internationaler“, betonte Joha in ihrem Rückblick. Die Sektion Karpaten ist längst kein geschlossener Kreis mehr, sondern ein Treffpunkt für Menschen aus verschiedensten Regionen und Ländern. Dass der Verein wächst, liegt laut den Verantwortlichen vor allem an den „unbezahlbaren“ Werten:: eine Atmosphäre, in der sich jeder willkommen fühlt;: ein breites Tourenangebot, das verschiedene Generationen und Bedürfnisse anspricht;: das Vertrauen, dass man sich auf Bergtouren, wie im Leben, aufeinander verlassen kann.: Legenden und junge ­TalenteEin emotionaler Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen, die den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft spannten. Mit viel Applaus wurden die „Legenden“ der Sektion gewürdigt – jene Pioniere der ersten Stunde, deren Erfahrung und Leidenschaft den Verein aufgebaut haben. Doch die Sektion blickt nicht nur zurück: Ebenso lautstark wurde das Engagement der jungen Aktiven gefeiert, die heute mit frischen Ideen und ­Tatendrang das Vereinsleben mitgestalten. Sie sind das Herzstück der Sektion, die nicht nur Wanderungen führen, sondern Menschen zusammenbringen und dafür sorgen, dass aus bloßen Sportgruppen echte Freundschaften entstehen.Nach dem offiziellen Teil und einem reichlichen Büfett verwandelte sich der Saal schnell in eine volle Tanzfläche. Bis spät in die Nacht wurde ausgelassen das Tanzbein geschwungen, während der DJ (Gusti) einen bekannten Song nach dem anderen spielte.Mit der Mischung aus siebenbürgischer Tradition und einer modernen, weltoffenen Ausrichtung blickt die Sektion Karpaten optimistisch nach vorne. Das Jubiläum in Sindelfingen hat gezeigt: Die Sektion verbindet – über Grenzen, Generationen und Kulturen hinweg. Der Weg soll auch in Zukunft gemeinsam weitergegangen werden: mit Mut, Offenheit und der ungebrochenen Leidenschaft für die Bergwelt. Bergsport verbindet – gestern, heute, morgen!Mehr Infos und Aktivitäten unter: http://www.sektion-karpaten.de . Wer Interesse am Bergsteigen und Bergsport hat, ist herzlich willkommen, unserer Sektion beizutreten. Hans Werner

Schlagwörter: Sektion Karpaten des DAV, Jubiläum

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