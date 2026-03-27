



27. März 2026

Kreisverband Nürnberg feiert 75 Jahre Gemeinschaft und Tradition

Der Kreisverband Nürnberg lädt herzlich ein zur Jubiläumsveranstaltung anlässlich seines 75-jährigen Bestehens am Samstag, den 25. April, ab 14.00 Uhr in der Eventhalle Gartenstadt, Buchenschlag 1, in Nürnberg.





Das offizielle Programm umfasst neben Grußworten zahlreiche Darbietungen der Kulturgruppen unseres Kreisverbands. Ab 20.00 Uhr ist eine Tanzveranstaltung mit der „Harmony-Band“ aus Nürnberg vorgesehen. Der Eintritt ist für Mitglieder des Verbands frei – der Eintrittspreis für Nichtmitglieder beträgt für das Abendprogramm 15 Euro. Der Vorstand des Kreisverbands freut sich auf zahlreiche Besucher. Das offizielle Programm umfasst neben Grußworten zahlreiche Darbietungen der Kulturgruppen unseres Kreisverbands. Ab 20.00 Uhr ist eine Tanzveranstaltung mit der „Harmony-Band“ aus Nürnberg vorgesehen. Der Eintritt ist für Mitglieder des Verbands frei – der Eintrittspreis für Nichtmitglieder beträgt für das Abendprogramm 15 Euro. Der Vorstand des Kreisverbands freut sich auf zahlreiche Besucher. Der Vorstand

Schlagwörter: Nürnberg, Jubiläum, Feier

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