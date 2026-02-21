



21. Februar 2026

Jubiläumstagung des IKGS

Zu seinem 25-jährigen Bestehen veranstaltet das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der LMU München die Tagung „Die Zukunft von Gestern“ – Visionen, Konzepte, Szenarien und deutschsprachige Gemeinschaften in Mittel- und Südosteuropa.

In Zusammenarbeit mit dem Historischen Kolleg, München findet die Tagung in dessen Räumen, Kaulbachstraße 15, am 22. und 23. Oktober statt und nimmt historische Zukunftsprojektionen deutschsprachiger Gemeinschaften im Beziehungsraum Mittel- und Südosteuropas epochenübergreifend und interdisziplinär in den Blick. Visionen, Konzepte und Szenarien werden als historische Quellen verstanden, die Aufschluss über politische Positionierungen, kulturelle Selbstverortungen, Akteure, Netzwerke und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse geben. Ziel ist es, alternative Zukunftsprojektionen der Vergangenheit zu analysieren und ihre Bedeutung für das Verständnis der Gegenwart zu reflektieren.



Abstracts (ca. 300-500 Wörter) sowie eine kurze biografische Notiz werden bis zum 31. Mai an kuehrer[ät]ikgs.de erbeten. Die Benachrichtigung über die Annahme der Beiträge erfolgt bis Ende Juni. Eine begrenzte Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten ist vorgesehen. Die vollständige Ankündigung finden Sie auf www.ikgs.de/ikgs25

Schlagwörter: IKGS, Tagung, Jubiläum

