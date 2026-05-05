



5. Mai 2026

Rumänische Rockband „Phoenix“ auf Deutschland-Tournee

Die rumänische Rockband „Phoenix“ stellt ihre Deutschland-Tournee im Mai 2026 unter das Motto „Fie să renască“ („Wiederauferstehung“). Geplant sind vier Konzerte in Frankfurt am Main (13. Mai), Karlsruhe (14. Mai), Ingolstadt (15. Mai) und Stuttgart (16. Mai).

Die rumänische Rockband „Phoenix“ ist auf Deutschland-Tournee. Gegründet wurde „Phoenix“ im Jahr 1962 in Temeswar (Timișoara) und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem Symbol künstlerischer Freiheit und kulturellen Widerstands. In den 1970er Jahren prägte „Phoenix“ einen unverwechselbaren Stil, der Rockmusik mit Elementen der rumänischen Folklore und Mythologie verbindet. Zu den bekanntesten Alben zählen „Cei ce ne-au dat nume“ (Die uns einen Namen gaben), „Mugur de fluier“ (Flötenknospe) und „Cantafabule“, die bis heute als Meilensteine der rumänischen Rockmusik gelten. Legendär ist auch die spektakuläre Flucht eines Teils der Gruppe aus dem kommunistischen Rumänien im Jahr 1977. Nach dem Comeback 1990 blieb „Phoenix“ kontinuierlich aktiv. 2000 erschien die CD „In umbra marelui urs“ („Im Schatten des großen Bären“), in der Nicu Covaci seine Unzufriedenheit mit den Auswirkungen des sowjetischen Einflusses zum Ausdruck brachte, der die kulturelle Freiheit und die künstlerische Ausdruckskraft in Rumänien über lange Zeit erheblich beeinträchtigte.



Nicu Covaci, der die Band von der Gründung im Jahr 1962 bis zu seinem Tod 2024 prägte (siehe



"Phoenix" auf DEutschland-Turneee: Plakat mit Konzertterminen Als Vorgruppe spielt „Sanctuar“ aus Temeswar , eine 2004 ­gegründete Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band, die für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt ist.



Die Konzerte werden von rumänischen Kulturvereinen in Deutschland organisiert: Forum Gerum Stuttgart und Asociaţia Datina Germania für Karlsruhe, Stuttgart und Frankfurt sowie der ­Rumänische Freundeskreis Ingolstadt e.V. (RFI) für das Konzert in Ingolstadt. Konzerttermine im Einzelnen Mittwoch, 13. Mai, 19.00 Uhr, Internationales Theater, 60314 Frankfurt am Main



Donnerstag, 14. Mai, 18.00 Uhr, Karlsruhe, Hirtenberg 11, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen



Freitag, 15. Mai, 19.00 Uhr, Eventhalle, Am Westpark 2 (im WestPark Shoppingcenter), in Ingolstadt. Der Eintritt beträgt 35 Euro (30 Euro für Mitglieder des RFI), Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Reservierungen und Informationen: Daniela Muha, Telefon: (0151) 75897872, E-Mail: kontakt [ät] rf-in.de.



Samstag, 16. Mai, 19.00 Uhr, Im Dinkelacker 19, 70329 Stuttgart-Obertürkheim



Reservierungen und Infos für die KOnzerte in Frankfurt, Karlsruhe und Stuttgart, Telefon/WhatsApp: (01 57) 79 07 84 70, (01 76) 72 93 88 56



Mit dieser Tournee bringt „Phoenix“ nicht nur ihre Musik nach Deutschland, sondern auch ein Stück kultureller Identität, die über Generationen hinweg Menschen verbindet. Gegründet wurde „Phoenix“ im Jahr 1962 in Temeswar (Timișoara) und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem Symbol künstlerischer Freiheit und kulturellen Widerstands. In den 1970er Jahren prägte „Phoenix“ einen unverwechselbaren Stil, der Rockmusik mit Elementen der rumänischen Folklore und Mythologie verbindet. Zu den bekanntesten Alben zählen „Cei ce ne-au dat nume“ (Die uns einen Namen gaben), „Mugur de fluier“ (Flötenknospe) und „Cantafabule“, die bis heute als Meilensteine der rumänischen Rockmusik gelten. Legendär ist auch die spektakuläre Flucht eines Teils der Gruppe aus dem kommunistischen Rumänien im Jahr 1977. Nach dem Comeback 1990 blieb „Phoenix“ kontinuierlich aktiv. 2000 erschien die CD „In umbra marelui urs“ („Im Schatten des großen Bären“), in der Nicu Covaci seine Unzufriedenheit mit den Auswirkungen des sowjetischen Einflusses zum Ausdruck brachte, der die kulturelle Freiheit und die künstlerische Ausdruckskraft in Rumänien über lange Zeit erheblich beeinträchtigte.Nicu Covaci, der die Band von der Gründung im Jahr 1962 bis zu seinem Tod 2024 prägte (siehe Nachruf in der SbZ Online ), hinterlässt ein beeindruckendes künstlerisches Vermächtnis und einen nachhaltigen Einfluss auf die rumänische Musikszene. Die Band setzt ihr Wirken fort und ehrt das Andenken ihres Gründers durch Konzerte und neue Projekte, die seinen künstlerischen Geist weitertragen. „Phoenix“ tritt in folgender Besetzung auf: Costin Adam (Gesang), Cristi Gram (Gitarre), Flavius Hosu (Schlagzeug), Vlady Săteanu (Bass) und Lavinia Săteanu (Violine).Als Vorgruppe spielt „Sanctuar“ aus Temeswar , eine 2004 ­gegründete Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band, die für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt ist.Die Konzerte werden von rumänischen Kulturvereinen in Deutschland organisiert: Forum Gerum Stuttgart und Asociaţia Datina Germania für Karlsruhe, Stuttgart und Frankfurt sowie der ­Rumänische Freundeskreis Ingolstadt e.V. (RFI) für das Konzert in Ingolstadt.Mittwoch,, 19.00 Uhr, Internationales Theater, 60314 Frankfurt am MainDonnerstag,, 18.00 Uhr, Karlsruhe, Hirtenberg 11, 76344 Eggenstein-LeopoldshafenFreitag,, 19.00 Uhr, Eventhalle, Am Westpark 2 (im WestPark Shoppingcenter), in Ingolstadt. Der Eintritt beträgt 35 Euro (30 Euro für Mitglieder des RFI), Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Reservierungen und Informationen: Daniela Muha, Telefon: (0151) 75897872, E-Mail: kontakt [ät] rf-in.de.Samstag,, 19.00 Uhr, Im Dinkelacker 19, 70329 Stuttgart-Obertürkheimfür die KOnzerte in Frankfurt, Karlsruhe und Stuttgart, Telefon/WhatsApp: (01 57) 79 07 84 70, (01 76) 72 93 88 56Mit dieser Tournee bringt „Phoenix“ nicht nur ihre Musik nach Deutschland, sondern auch ein Stück kultureller Identität, die über Generationen hinweg Menschen verbindet. Daniela Muha Lesen Sie auch:



Vorurteile abbauen helfen: Zum Tod von Nicu Covaci, Gründer der Rockgruppe Phoenix, SbZ Online vom 19. September 2024



"Wir waren ständig verboten." Phoenix, die legendäre rumänische Folk-Rockgruppe, lebt weiter, Siebenbürgische Zeitung, Folge 18 vom 15. November 1999, Seite 13 (pdf-Datei zum Herunterladen)

Schlagwörter: Rock, Musikband, Phoenix

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