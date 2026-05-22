



22. Mai 2026

Heimattag 2026: Tanzen in der Schranne

Was wäre der Heimattag ohne Tanz? Für viele Besucherinnen und Besucher ein unvorstellbares Szenario. Wie jedes Jahr wird auch 2026 an zwei Abenden in der Schranne zum Tanz aufgespielt: Am Samstag sorgt der Original Karpaten-Express für Stimmung, und am Sonntag heizt die Revival Band den Gästen ein. Beide Musikensembles stellen sich im Folgenden kurz vor. Bitte beachten Sie, dass Sie für den Zutritt zu den Tanzveranstaltungen in der Schranne ein Festabzeichen benötigen und heuer auch fünf Euro Eintritt zu entrichten haben.

Original Karpaten-Express Original Karpaten-Express Zu unserem 75-jährigen Jubiläum ist es uns eine Ehre, euch am Samstagabend, dem 23. Mai, in der Schranne zu unterhalten. Der Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch spielt traditionelle Blasmusik bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik mit Rhythmen wie Samba und Rumba, oft begleitet von unserem orchestereigenen Backgroundchor.



Mit viel Freude am gemeinsamen Musizieren gestalten wir Konzerte und Tanzveranstaltungen und verbinden dabei musikalische Tradition mit modernen Klängen. Unser Jubiläumsjahr ist für uns Anlass, auf viele erfolgreiche Jahre zurückzublicken und gemeinsam in die musikalische Zukunft zu gehen. Lasst uns gemeinsam einen unvergesslichen Abend verbringen. Revival Band Revival Band Wir sind die Revival Band: In einer fünfköpfigen Besetzung mit Peter Hermannstädter (Gitarre, Gesang), Ewald Martini (Keyboard, Akkordeon, Gesang), Maximilian Kloos (Schlagzeug), Dieter Weber-Branciu (Bass, Gesang) und Gerhard Kloos (Lead Gitarre, Gesang) begleiten wir Tanzveranstaltungen schon seit mehreren Jahren mit Partymusik aus fast jedem Genre. Verstreut in Baden-Württemberg und Bayern lebend, haben wir jedoch – anders als beim Wohnort – eins gemeinsam: Wir alle lieben Musik und möchten das natürlich mit unseren Zuhörern teilen! Bleibt gespannt! Zu unserem 75-jährigen Jubiläum ist es uns eine Ehre, euch am Samstagabend, demin der Schranne zu unterhalten. Der Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch spielt traditionelle Blasmusik bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik mit Rhythmen wie Samba und Rumba, oft begleitet von unserem orchestereigenen Backgroundchor.Mit viel Freude am gemeinsamen Musizieren gestalten wir Konzerte und Tanzveranstaltungen und verbinden dabei musikalische Tradition mit modernen Klängen. Unser Jubiläumsjahr ist für uns Anlass, auf viele erfolgreiche Jahre zurückzublicken und gemeinsam in die musikalische Zukunft zu gehen. Lasst uns gemeinsam einen unvergesslichen Abend verbringen.Wir sind die Revival Band: In einer fünfköpfigen Besetzung mit Peter Hermannstädter (Gitarre, Gesang), Ewald Martini (Keyboard, Akkordeon, Gesang), Maximilian Kloos (Schlagzeug), Dieter Weber-Branciu (Bass, Gesang) und Gerhard Kloos (Lead Gitarre, Gesang) begleiten wir Tanzveranstaltungen schon seit mehreren Jahren mit Partymusik aus fast jedem Genre. Verstreut in Baden-Württemberg und Bayern lebend, haben wir jedoch – anders als beim Wohnort – eins gemeinsam: Wir alle lieben Musik und möchten das natürlich mit unseren Zuhörern teilen! Bleibt gespannt!

Schlagwörter: Heimattag 2026, Tanz, Bands

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