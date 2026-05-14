



14. Mai 2026

Ausschreibungsrunde 2026/27 des ifa

Mit dem Einsatz von Redakteurinnen/Redakteuren sowie Kulturmanagerinnen/Kulturmanagern unterstützt das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) seit über 30 Jahren die Kultur-, Presse-, Jugend- und Bildungsarbeit der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und in Zentralasien.

Schlagwörter: ifa, Stellenausschreibung

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