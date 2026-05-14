14. Mai 2026
Ausschreibungsrunde 2026/27 des ifa
Mit dem Einsatz von Redakteurinnen/Redakteuren sowie Kulturmanagerinnen/Kulturmanagern unterstützt das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) seit über 30 Jahren die Kultur-, Presse-, Jugend- und Bildungsarbeit der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und in Zentralasien.
Nun ist die neue Ausschreibungsrunde 2026/27 gestartet. Bis zum 31. Mai 2026 kann man sich für folgende Stellen bewerben.
Redakteur:in (m/w/d) für die Zeitschrift der Deutschen in der Tschechischen Republik (Praha/Prag)
Kulturmanager:in (m/w/d) für den Kulturverein Nikolaus Lenau in Pécs/Fünfkirchen (Ungarn)
Kulturmanager:in (m/w/d) für den Medienverein FunkForum in Timișoara/Temeswar (Rumänien)
Bewerbung unter:
Institut für Auslandsbeziehungen
Jobs und Karriere – Das ifa als Arbeitgeber – ifa
Mehr zum Entsendeprogramm im Magazin Perspektiven – Menschen im Fokus sowie auf der ifa-Website
Redakteur:in (m/w/d) für die Zeitschrift der Deutschen in der Tschechischen Republik (Praha/Prag)
Kulturmanager:in (m/w/d) für den Kulturverein Nikolaus Lenau in Pécs/Fünfkirchen (Ungarn)
Kulturmanager:in (m/w/d) für den Medienverein FunkForum in Timișoara/Temeswar (Rumänien)
Bewerbung unter:
Institut für Auslandsbeziehungen
Jobs und Karriere – Das ifa als Arbeitgeber – ifa
Mehr zum Entsendeprogramm im Magazin Perspektiven – Menschen im Fokus sowie auf der ifa-Website
Schlagwörter: ifa, Stellenausschreibung
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