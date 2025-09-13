Kommentare zum Artikel
Zu Besuch beim Bärenpfarrer
„Dass wir heute hier sind, erfüllt uns mit Freude und aufwühlenden Gedanken.“ Originalton Axel Wenzel, eines der drei Geschwister, Ilse, Axel und Helmut Wenzel (mit Luna, Tochter von Helmut und Ines Wenzel), die zusammen mit einer bunten Reisegruppe aus Heilbronn/Heidelberg/Augsburg/Crailsheim eine größere Nordrumänien-Rundfahrt durch das Nösnerland, die Maramuresch und die Nordmoldau (zu den berühmten Klöstern der Südbukowina) unternommen haben und dabei die Wirkungsstätte ihres berühmt-berüchtigten Vorfahren Johann Groß in Augenschein nahmen. Als direkte Nachkommen, Urenkel und Ururenkel des legendären Bärenpfarrers von Kuschma Johann Groß (1866-1932) war der Besuch in diesem Ort am 7. August nach Mönchsdorf (älteste romanische Kirche hier), einer orthodoxen Kurzandacht in der früheren evangelischen Kirche in Deutsch-Budak und dem sich anschließenden runden Tagesausklang in Jaad im früheren Gehöft Göbbel, neudeutsch gesagt, ein Highlight, de facto ein besonderer Leckerbissen. mehr...
1 • Nimrod schrieb am 13.09.2025, 13:01 Uhr:Ein sehr beeindruckender Bericht, zur Abwechslung einmal über Nordsiebenbürgens Gegenwart und Vergangenheit informierend. Interessant auch, daß es noch Nachfahren des in seiner Zeit in Jägerkreisen bekannten „Bärenpfarrers“ Johann Groß gibt. 1973 hat ihm Kurt Csallner in seinem Büchlein „Der Bärenpfarrer und sein Kuschma“ ein Denkmal gesetzt. Auch, wie im Bericht erwähnt, hat Jost Linkner in dem Heimatbuch „Auen-Kuschma“ ausführlich über ihn berichtet. Das für Ceausescu errichtete „Jagdhaus am schwarzen Berg“ konnte ich 1996, leider nur von außen, selbst in Augenschein nehmen. Der kurz vorher pensionierte Forstdirektor zeigte uns damals auch noch die Stelle an der Ceausescu an einem Tag vierundzwanzig Bären erlegte, die nicht weit von diesem Jagdhaus entfernt ist. Bestimmt auch für Horst Göbbel eine aufwühlende, zu Herzen gehende Reise in seine „alte Heimat“. Als Nachfahre von Nordsiebenbürgern sage ich hier herzlichen Dank dafür .
