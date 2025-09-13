1 • Nimrod schrieb am 13.09.2025, 13:01 Uhr:

Ein sehr beeindruckender Bericht, zur Abwechslung einmal über Nordsiebenbürgens Gegenwart und Vergangenheit informierend. Interessant auch, daß es noch Nachfahren des in seiner Zeit in Jägerkreisen bekannten „Bärenpfarrers“ Johann Groß gibt. 1973 hat ihm Kurt Csallner in seinem Büchlein „Der Bärenpfarrer und sein Kuschma“ ein Denkmal gesetzt. Auch, wie im Bericht erwähnt, hat Jost Linkner in dem Heimatbuch „Auen-Kuschma“ ausführlich über ihn berichtet. Das für Ceausescu errichtete „Jagdhaus am schwarzen Berg“ konnte ich 1996, leider nur von außen, selbst in Augenschein nehmen. Der kurz vorher pensionierte Forstdirektor zeigte uns damals auch noch die Stelle an der Ceausescu an einem Tag vierundzwanzig Bären erlegte, die nicht weit von diesem Jagdhaus entfernt ist. Bestimmt auch für Horst Göbbel eine aufwühlende, zu Herzen gehende Reise in seine „alte Heimat“. Als Nachfahre von Nordsiebenbürgern sage ich hier herzlichen Dank dafür .