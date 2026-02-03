Silvesterreise nach Bistritz

Die Reise nach Bistritz im Nösnerland vom 27. Dezember bis 6. Januar veranstalteten die HOG Bistritz-Nösen e.V. und der Kreisverband Nürnberg. Nachdem die Planung und der Kartenverkauf für den Silvesterball in der Eventhalle Gartenstadt in Nürnberg durchgeführt und die Band „Melody und Freunde“ dafür engagiert waren, konnten wir uns auf den Weg zu unserer Silvesterreise nach Siebenbürgen machen. Großer Dank geht an Karl und Ute Schuster und Gerhard und Brigitte Berner für die Unterstützung! So konnte sich die Reisegruppe von 64 Personen nach Weihnachten auf die Reise machen, um Silvester mal anders zu verbringen – dieses Mal im Nösnerland, im nördlichen Siebenbürgen. Schon sehr bald war die Reise ausgebucht, die Annemarie und Hans Wagner organisierten.

Reisegruppe beim Denkmal für Flucht und Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen. Foto: Hans Wagner

Pünktlich um 7.00 Uhr am 27. Dezember startete unser Freund und Busfahrer Kurt Penteker Richtung Budapest, wo unsere erste Übernachtung anstand. Wir begrüßten in unserer Mitte auch unsere Kreisverbandsvorsitzende Annette Folkendt mit Ehemann. Es ging musikalisch hoch her, da unsere „3 Müller Band“ im Bus mitreiste und immer wieder für gute Stimmung sorgte. Mit einem Doppelstockbus wurde die Fahrt auf zwei Etagen durchgeführt, wir hatten viel Spaß dabei.In Budapest bildete sich nach dem Abendessen eine Gruppe, die den dortigen Weihnachtsmarkt besuchen wollte. Am nächsten Morgen gesellte sich unser Reiseleiter Bogdan Muntean zu uns – er kam von Hermannstadt, um uns abzuholen, und berichtete über Ungarn, die Geschichte und Land und Leute. In Großwardein angekommen, ging es nach der Zimmerverteilung gleich weiter zur Stadtbesichtigung und wieder fanden wir eine weihnachtlich geschmückte und beleuchtete Stadt vor. Das Abendessen im Hotel, typisch rumänisch, und das Frühstück am nächsten Morgen stimmten auf weitere kulinarische Leckereien ein. Weiter ging es nach Klausenburg, wo wieder eine Stadtführung mit Bogdan folgte und der mittlerweile nicht wegzudenkende Weihnachtsmarkt besucht wurde. Spätabends kamen wir im Hotel in Bistritz an. Wir wurden mit der bisher schönsten Weihnachtsdekoration und Beleuchtung überrascht. Hier wurden wir mit verschiedenen Pfannkuchen, Striezel und Schnaps empfangen und einem leckeren Abendessen.Die Kuratorin der evangelischen Kirchengemeinde Bistritz und der Ehrenvorsitzende der HOG Bistritz-Nösen e.V. begrüßten die Gruppe herzlich und luden zum Gottesdienst mit Abendmahl am 31. Dezember in die festlich geschmückte Stadtpfarrkirche ein. Viele erkundeten danach die wunderschön beleuchtete Innenstadt.Am 30. Dezember traf man sich zu einem Stadtrundgang mit Dr. Hans Georg Franchy. Wir verabschiedeten uns von unserem Reiseleiter. Am Nachmittag fuhren wir über winterlich angehauchte frühere sächsische Gemeinden: Wallendorf, Jaad, Kleinbistritz, Kuschma, Oberneudorf, Petersdorf, Burghalle an Waltersdorf vorbei über Großschogen nach Passbusch. Im Schloss Telleki war ein leckeres Vorspeisen-Büfett angerichtet: hausgemachte Brat- und Leberwurst, Sülze, Grieben, Schinken, Speck, Schnitzel, Auberginensalat, Käse, leckeres Hausbrot, dazu Glühwein, Wein, Bier und nichtalkoholische Getränke. Zu diesem Imbiss hatten Kuratorin Katharina Borsos aus Bistritz und Ehemann Raul eingeladen. Es folgte eine Schlossführung. Danach ging es in den Gemeindesaal von Passbusch, wo festlich gedeckte Tische auf die Gäste warteten. Viele der früheren ausgewanderten Dorfbewohner wie Traugott Emrich und seine Frau Katharina, Adrian Vultur und Frau Liliana, Johann und Siegrid Lindert, Karl und Anna Lindert Manchen, Claudia Lindert mit Markus Schwartz unterstützten die Gastgeber beim Auftragen und Vorbereiten. Wir freuten uns über das Wiedersehen mit den beiden letzten in Passbusch lebenden Sächsinnen, Maria und Cristina Vultur. Erstere war Lehrerin in Passbusch. Die Gastgeber Nelu Somesan mit Familie schlachteten ein Schwein für uns und die Gäste, die sich aus Bistritz dazugesellten. Unsere „3 Müller Band“ ließ es sich nicht nehmen, den Abend musikalisch zu begleiten. Es wurde ein geselliger Abend, an dem wir viele Bekanntschaften schlossen mit Menschen, die auch Silvester mit uns feiern sollten.Der Gottesdienst an Silvester in der Stadtpfarrkirche mit Pfarrer Andreas Hartig war sehr ergreifend und nach alter Liturgie. Es war wie in alten Zeiten, daheim. Die Orgel spielte Lucy Catrintasu und sie leitete auch den Kirchenchor. Die Kirche war gut besetzt.Die Silvesterfeier, bei der viele Bekannte und Freunde dazukamen, aus der Bistritzer Kirchengemeinde, Freunde, die per Flugzeug oder Auto anreisten, und unsere Busgesellschaft, war sehr gelungen. Tänzer der Folkloregruppe „Balada“ traten für uns am Silvesterabend in Trachten aus verschiedenen Regionen Rumäniens auf – Somes Tal, Maramureş, Moldau, Muntenien. Bis in die späten Morgenstunden wurde miteinander gefeiert. Viele gingen ins Zentrum zur Kirche, wo um Mitternacht eine Lasershow geboten wurde. Die Stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Bistritz Sorin Hangan und Stefania Stere kamen um Mitternacht zur Silvesterfeier und überbrachten Grußworte von Oberbürgermeister Gabriel Lazany.Der 1. Januar wurde wieder bei einem Schlachtfest im Hotel verbracht bei den Klängen rumänischer Folklore und unserer drei Müllers – es wurde ein schöner Tanzabend.Der 2. Januar wurde zusammen mit vielen Bekannten und Freunden im Hotel Diana in Bistritz verbracht. Organisiert von Ioan Simionca und dessen Frau Fica, Leiter der Tanzgruppe „Balada“, haben wir zu den Klängen eines Musikerduos wie in früheren Zeiten auf dem Ball gefeiert. Das Essen war hervorragend und die Begegnungen mit vielen Bekannten und Freunden führten zu einem unvergesslichen Abend, der leider früh enden sollte, da wir am nächsten Tag Abschied von Bistritz nehmen mussten. Es ging weiter über Temeswar nach Arad. Wir besichtigten Temeswar und Arad, geführt von einem ortskundigen Reiseleiter, und feierten auf Einladung unserer Banater Freunde in Glogowatz eine Neujahrs- und Abschiedsparty. Herzlichen Dank an den HOG-Vorsitzenden Wilhelm Gruber und dessen Ehefrau Anna! Gerd Müller, gebürtiger Glogowatzer, spielte zum ersten Mal in seinem Heimatort mit der Band. Es war ein schönes Abschiednehmen von Siebenbürgen, Banat, Rumänien. Am nächsten Tag ging es weiter westwärts, mit Übernachtung in Györ. Nach dem Frühstück ging es heimwärts und wir erreichten wohlbehalten und mit unvergesslichen Erinnerungen Nürnberg.Herzlichen Dank allen, die dabei waren, sich hilfsbereit einbrachten. Danke an unsere „3 Müller Band“, danke an Hanny für so manche Information unterwegs und einen ganz besonderen Dank an Kurt Penteker, unseren Busfahrer, der uns sicher bei diesen extremen winterlichen Verhältnissen gefahren hat. Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr.

Annemarie Wagner