Heimattreffen am 8. August in Deutsch-Tekes

Wir laden alle Landsleute aus Deutsch-Tekes und deren Nachkommen sowie alle Freunde, die sich mit uns verbunden fühlen, zum Heimattreffen am 8. August herzlich ein. Das Treffen beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche.

Danach ist ein gemeinsames Mittagessen vorgesehen, das je nach Wetterlage entweder draußen auf den Flächen der Kirchengemeinde oder im Gemeindesaal von einem Catering-Service aufgetischt wird.Am Nachmittag besteht die Möglichkeit im Rahmen eines „Tages der offenen (Kirchen-)Tür“ Kirche, Kirchturm, Schule, Burgstube, Pfarrhaus und -garten, Predigerhaus, Kindergarten, Friedhof usw. zu besichtigen. Dabei kann entweder in Erinnerungen geschwelgt werden oder die Kinder und Enkelkinder der früheren Bewohner erfahren etwas über die Gebäude und Flächen der Kirchengemeinde. Kaffee und Kuchen wird ebenfalls vom Catering-Service serviert. Unser Vorstand versucht einen Baumstriezel-Wagen nach Tekes zu bekommen – was sicherlich ein kulinarisches Vergnügen zum Kaffee sein wird. Am Abend kann sich jeder mit Spezialitäten vom Grill stärken, bevor es zum Ball in den Gemeindesaal geht. Für Musik und gute Stimmung sorgt das Duo „Er&Ich“ gemeinsam mit Gerhard Bako, Gitarrist und Leadsänger der Highlife-Band.Weitere Informationen zum Programmablauf und organisatorische Hinweise gibt es auf der Facebook-Seite von Deutsch-Tekes und unter www.siebenbuerger.de/ortschaften/ deutschtekes/nachrichten/ termine/50230-heimattreffen-2017-in-deutsch_tekes.html . Der HOG-Vorstand freut sich auf zahlreiches Erscheinen und ein schönes Heimattreffen in Deutsch-Tekes.

Hermann Depner