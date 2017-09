6. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Heimattreffen Stolzenburg 2017

An einem sonnigen Sonntag, dem 6. August 2017, feierten die Stolzenburger ihr Heimattreffen. Hunderte Gäste besuchten das Fest. Bereits am Morgen traf man sich auf dem Friedhof, der nun wieder einen gemähten Rasen und aufgerichtete Grabsteine hat, und gedachte der Verstorbenen. Michael Theuerkauf machte darauf aufmerksam, dass die Arbeiten am Friedhof noch nicht abgeschlossen seien und er an das Tor wieder eine Marmortafel, ursprünglich gespendet von den Göllners mit der Aufschrift „Sei nun wieder zufrieden meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes“, anbringen werde, die verschwunden war.

Danach versammelte sich die Gemeinde im Kirchhof, wo Kaffee, Kuchen und reichlich Wasser angeboten wurde, bevor der Gottesdienst begann. Pfarrer Klaus Untch und Pfarrerin Marianne Hallmen hielten eine Dialogpredigt, in der es darum ging, dass jeder ein Teil eines Ganzen sei und dies von großer Bedeutung für eine Gemeinschaft ist. Als Anschauungsmaterial hatte Marianne Hallmen ein Rad gezeigt, welches ohne Speichen nicht stabil ist. Begleitet wurde der Gottesdienst von Jürg Leutert und Brita Falch-Leutert an der neu renovierten Orgel und Gesang von Elisa Gunesch. Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Biberach trat in Stolzenburg auf. Foto: Kerstin Schulze



Das Folkloreensemble Junii Sibiului führte traditionelle, rumänische Tänze vor, gefolgt von der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Biberach unter der Leitung von Astrid Göddert und Carina Ludwig. Die Hauptorgansation des gesamten Festes übernahm Rodica Schieb, die uns auch mit einem Livekonzert bis tief in die Nacht musikalisch begleitete. Ihre schöne Stimme brachte viele zum Tanzen und machte diese Veranstaltung in dem herrlichen Burgambiente zu einem unvergesslichen Ereignis.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das lange im Voraus geplante Fest ein voller Erfolg war. Anschließend gingen alle gemeinsam zur Burg. Dort kümmerte sich das Catering von Hans Werner und Rodica und Michael Schieb um das leibliche Wohl der Gäste. Am Nachmittag hielten Michael Theuerkauf, Vorsitzender des Fördervereins Stolzenburg e.V., Ioan Surean, der Bürgermeister von Stolzenburg, Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, und der Schuldirektor Guiseppe Botar kurze Ansprachen. Kerstin Schulze

Der Vorstand des Fördervereins Stolzenburg e.V. bedankt sich bei den Organisatoren und Helfern dieses Festes. Allen Spendern und Förderern unserer Vereinszielsetzung der nachhaltigen Friedhofs- und Heimatpflege sprechen wir ein herzliches „Vergelt's Gott" aus, getreu unserem Motto „Verloren ist nur das, was man aufgibt." Kontaktperson ist der Vorsitzende, Michael Theuerkauf, Telefon: (05 61) 1 69 08.

