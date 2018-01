Einladung zum zweiten Heimattreffen in Keisd

Liebe Keisder und Freunde! Wie im Keisder Heimatblatt (Heft 31/2017) angekündigt, haben wir – die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Keisd zusammen mit der Kirchengemeinde Keisd – ein zweites Keisder Treffen in unserer Heimatgemeinde Keisd geplant. Unter dem Motto „Zusammenkunft, Zusammenhalt, Zusammenarbeit – Zukunft“ laden wir dazu die Mitglieder der HOG und der Kirchengemeinde sowie alle Keisder und Freunde von nah und fern ein.

Fahne der HOG Keisd

Das Hauptfest findet am Sonntag, dem 5. August 2018, beginnend um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließender Feier, statt. Wir würden uns freuen, viele Trachtenträger begrüßen zu dürfen. Einläuten werden wir das Treffen am Samstag, den 4. August, 16.00 Uhr, mit einem Gottesdienst/Abendmahl und anschließendem Friedhofsbesuch. Am Montag, den 6. August, lassen wir es auf dem Laiberg in gemütlicher Runde ausklingen. Nähere Informationen zum Ablauf erhalten Sie bei der Anmeldung, welche wir bis zum 15. März erbitten. Da es für die Berechnung der Kosten, die Planung der Bewirtung und die allgemeine Organisation wichtig ist, bitten wir wirklich alle, die am Treffen teilnehmen möchten, sich anzumelden.Zudem haben wir einige Angebote für eine Busfahrt eingeholt: Ein Reisebus würde vom 1.-10. August zur Verfügung stehen und ca. 280 Euro/Person kosten. Darin enthalten sind: Hin-und Rückfahrt mit je einer Übernachtung/Halbpension im Doppelzimmer. Falls noch nicht jeder Busreisende eine Unterkunft vor Ort hat, werden wir eine gemeinschaftliche Unterbringung mit Frühstück organisieren (ca. 35 Euro/Tag und Person).Wir bitten alle Interessenten der Busfahrt, sich ebenfalls bis zum 15. März zu melden. Wenn sich genügend melden, werden wir den Vertrag mit dem Busunternehmen abschließen und die Teilnehmer benachrichtigen. Anmeldung zum Treffen und zur Busfahrt bei Werner Scheel, Telefon: (0911) 6497945, E-Mail: Scheelw [ät] gmx.de; Michael Filp, Telefon: (07363) 3719; Sieglinde Scheel, Telefon: (07473) 22731, E-Mail: Siggi-Scheel [ät] web.de; Edith Ehrmann, Telefon: (07363) 4647, E-Mail: editheh [ät] web.de. In diesem Sinne wünschen wir euch allen e gläcklich noa Giuer!

Edith Ehrmann