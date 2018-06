HOG Groß-Alisch in Dinkelsbühl

Große Aufregung gab es am Pfingstsonntag auf der Bleiche in Dinkelsbühl, nachdem die Organisatoren die Trachtengruppen teilweise neu zugeordnet hatten, und zwar nach der Zugehörigkeit der Gemeinden zu den Kirchenbezirken in Siebenbürgen.

Die Groß-Alischer nahmen zum zehnten Mal in Folge am Festumzug in Dinkelsbühl teil. Foto: Ingeborg Paul

Warum kommen rund 3.000 Menschen in Tracht, um am Festumzug teilzunehmen, um anderen Menschen zu begegnen und sich auszutauschen? Es ist die Sehnsucht nach dem unvergessenen Siebenbürgen. Hier treffen sich Menschen, denen gemeinsam ist, dass sie in ihrer neuen Heimat Deutschland Fuß gefasst haben und nunmehr dieses Land lieben. Sie bewundern die schöne Stadt Dinkelsbühl, unser Gastgeber schmückt sich festlich für uns und erinnert sehr an eine Stadt in Siebenbürgen. Zum 68. Mal trafen sich die Siebenbürger Sachsen zu Pfingsten in der Stadt an der Wörnitz, und die HOG Groß-Alisch nahm das zehnte Jahr in Folge am Trachtenumzug teil. Dieses kleine Jubiläum hat wohl viele unserer Landsleute beflügelt, dabei zu sein. Eine strahlende große Gruppe trotzte dem miesen Wetter und landete im Laufe des Trachtenumzuges zum zweiten Mal an der Ehrentribüne vor der Schranne. Unser stolzer Fahnenträger Volker Zakel wurde zu der Ehrengarde der Fahnenträger ausgewählt und stand während der Festreden an exponierter Stelle vor der Schranne, wo unsere Vereinsfahne bewundert werden konnte.Das Pfingsttreffen in Dinkelsbühl bot über 20 000 Besuchern einen kulturellen Höhepunkt nach dem anderen, Brauchtum, Tanzdarbietungen, Musik, Sport, wo sich unser Landsmann Wilhelm Alischer mit Erfolg am alljährlichen Tennisturnier beteiligte.Der Treffpunkt der Groß-Alischer findet unter freiem Himmel hinter der Schranne statt. Dieses Jahr kamen äußerst viele Landsleute, um sich gegenseitig zu begrüßen, doch ließ uns das Wetter den Moment nicht entsprechend genießen. Deshalb haben wir uns entschieden, im nächsten Jahr ein Lokal zu reservieren und bekannt zu geben.

Wilhelm Paul