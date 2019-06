Das 14. Treffen der HOG Rothbach fand am 4. Mai in Würzburg statt. Der Einladung von Otmar Schall, dem Nachbarvater des kleinsten Dorfes im Burzenland, folgten 112 Personen aller Jahrgänge, von Eleanor-Sophie, sechs Monate jung, bis zum Senior Peter Schoppel, 87 Jahre alt.

Gruppenfoto mit Trachtenträgern beim 14. Treffen der HOG Rothbach in Würzburg. Foto: Dietmar Schall

Begrüßt wurden auch die Ehrengäste Manfred Binder, Leiter der HOG-Regionalgruppe Burzenland und Nachbarvater der HOG Petersberg, sowie Harald Zelgy und Klaus Foof, erster bzw. zweiter Nachbarvater der HOG Nußbach, samt Ehefrauen.Nach dem Empfang mit Baumstriezel hielt Nachbarvater Otmar Schall eine Ansprache. 22 Trachtenträger marschierten auf und führten zwei Tänze vor. Nach Kaffee und Kuchen, gebacken von unseren fleißigen Frauen, spielten Ossi und Stephan aus Böblingen bis in die frühen Stunden zum Tanz auf.Ein großes Dankeschön an die Organisatoren des Festes und insbesondere an Familie Monika und Hermann Thiess für dieses gelungene Fest.

Hans Mayer