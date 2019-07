7. Juli 2019 Druckansicht

Tobsdorf erstmals beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl

Ein voller Erfolg war die erste Teilnahme der Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Tobsdorf am Festumzug des Heimattags der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Die Idee, sich mit einer Tobsdorfer Trachtengruppe in Dinkelsbühl zu beteiligen, ist zwar schon älter, aber erst Ende letzten Jahres legte man sich endgültig fest, in diesem Jahr dabei zu sein. Die Vorbereitungen und vor allem die Trachtensuche konnten beginnen, die Teilnahmevorschriften mussten beachtet werden, um ein möglichst schönes und einheitliches Bild abzugeben.

Rund 25 junge und ältere Tobsdorferinnen und Tobsdorfer gehörten schließlich am Pfingstsonntag, dem 9. Juni, zur Trachtengruppe, die dem Schild mit dem Tobsdorfer Wappen im Trachtenblock des Weinlandes folgte. Ein Teil der über 3200 siebenbürgisch-sächsischen Trachtenträger zu sein und durch die Menge der Tausenden von Zuschauern zu gehen, war für viele ein sehr bewegendes Erlebnis. Die Tobsdorfer Trachtengruppe war 2019 erstmals beim Heimattag dabei. Foto: Heike Mai-Lehni Rund 25 junge und ältere Tobsdorferinnen und Tobsdorfer gehörten schließlich am Pfingstsonntag, dem 9. Juni, zur Trachtengruppe, die dem Schild mit dem Tobsdorfer Wappen im Trachtenblock des Weinlandes folgte. Ein Teil der über 3200 siebenbürgisch-sächsischen Trachtenträger zu sein und durch die Menge der Tausenden von Zuschauern zu gehen, war für viele ein sehr bewegendes Erlebnis.Ein herzlicher Dank geht an die Leiterin der Trachtengruppe, Melanie Waffenschmid, die von Roswitha Waffenschmid unterstützt wurde. 2020 wird man sicher wieder dabei sein. Rainer Lehni

