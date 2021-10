Einladung zur HOG-Tagung in Bad Kissingen

Der Vorstand des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. lädt herzlich zur Fachtagung „Netzwerke – von, mit und für Siebenbürger Sachsen“ und zur ordentlichen Mitgliederversammlung für den 29. bis 31. Oktober 2021 in den Heiligenhof in Bad Kissingen ein.

Gruppenbild mit den Teilnehmern der HOG-Tagung vom 27.-29. September 2019 in Bad Kissingen. Foto: Udo Buhn

Zielgruppe der Fachtagung sind alle interessierten Mitbürger; Referenten sind namhafte Kenner der Materie aus Deutschland und Siebenbürgen. An der Mitgliederversammlung dürfen neben den Vertretern der Mitglieds-HOGs und befreundeten Organisationen auch Gäste teilnehmen (ohne Stimmrecht). Mitglieder und Interessierte können sich (möglichst bis 15. Oktober) per Fax oder E-Mail an info [ät] heiligenhof.de und vorstand [ät] siebenbuerger-sachsen-hog.de anmelden!Die Veranstaltung beginnt am Freitagabend (Anreise ab 16.00 Uhr möglich) mit dem Abendessen um 18.00 Uhr und ist am Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende. Die Kosten betragen, vorbehaltlich der Bewilligung einer beantragten öffentlichen Förderung, bei Unterbringung im Einzelzimmer (nur begrenzt verfügbar) 83,60 Euro pro Person, im Doppelzimmer 63,60 Euro pro Person, einschließlich Verpflegung und Programmkosten.Das Team vom Heiligenhof freut sich darauf, bald die Teilnehmer als Gäste im Haus begrüßen zu dürfen, und wünscht ihnen schon heute eine angenehme Anreise. Das im Logo verankerte Motto des Heiligenhofs hat gerade in diesen Zeiten mehr als nur symbolische Bedeutung: Alles Leben ist Begegnung!Der Vorstand des HOG-Verbands verbindet die Einladung mit der Freude und Zuversicht, dass wir uns wieder persönlich treffen und miteinander sprechen können, auch ohne elektronische Medien dazwischen. Wir freuen uns auf ein konstruktives Miteinander nach vielen Monaten mit akuten, durchaus verständlichen Entzugserscheinungen bei der Mehrzahl unserer Landsleute. Bleiwt gesangd und kutt zesummen!