Gelungenes Tobsdorfer Treffen

Das 19. Tobsdorfer Treffen, das vom 29. September bis 2. Oktober in Sonnenbühl-Erpfingen stattfand, kann durchwegs als gelungenes und erfolgreiches Treffen bezeichnet werden. Nach zweimaligem pandemiebedingtem Verschieben freuten sich die Tobsdorferinnen und Tobsdorfer, sich endlich wieder begegnen zu können.

Teilnehmende am 19. Tobsdorfer Treffen nach dem Gottesdienst vor der Erpftalhalle. Foto: Rainer Lehni

Rund 150 Personen, darunter erfreulicherweise viele jüngere Leute, konnten miteinander ein schönes Wochenende auf der Schwäbischen Alb genießen. Bereits zum vierten Mal war die Gemeindehalle in Erpfingen für gut drei Tage Dreh- und Angelpunkt der Tobsdorfer. Ein Großteil der Gäste übernachtete erneut im Feriendorf Sonnenmatte, in unmittelbarer Nähe der Halle gelegen.Der erste Tag wurde im kleineren Kreis verbracht. Die selbst gebackenen Kuchen und die Hanklich der fleißigen Tobsdorferinnen am Nachmittag sowie die selbst gemachte Tokana am Abend schmeckten vorzüglich. Bei dezenter Hintergrundmusik konnte man sich in gemütlicher Runde gut unterhalten, zu erzählen hatte man sich jedenfalls sehr viel.Am Haupttag des Treffens, bei dem zuerst ein riesiges Kuchen- und Tortenbüfett zur Kaffezeit einlud, fand die Mitgliederversammlung der Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Tobsdorf e.V. statt. Die Vorsitzende Heike Mai-Lehni legte den Tätigkeitsbericht über die letzten vier Jahre vor. Die Orgel der Tobsdorfer Kirche wurde 2020 abgebaut und in die Mediascher Margarethenkirche überführt. Bis kommendes Jahr soll diese restauriert werden und dann einen neuen Platz in Mediasch erhalten. Zum Chorgestühl, das sich ebenfalls in Mediasch befindet, gab es eine Ausstellung der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, die in Deutschland an mehreren Stationen, u.a. beim Heimattag in Dinkelsbühl, gezeigt wurde. Die Ausstellung ist derzeit in Tobsdorf eingelagert, die Stiftung Kirchenburgen möchte diese gerne dort als Dauerausstellung zeigen. Das Gästehaus der Heimatgemeinschaft in der alten Schule in Tobsdorf funktioniert weiterhin und kann gerne auch öfters genutzt werden. Besonders hervorgehoben wurden im Tätigkeitsbericht die ersten beiden Teilnahmen einer Tobsdorfer Trachtengruppe bei den Heimattagen in Dinkelsbühl 2019 und 2022. Zudem beschloss die Mitgliederversammlung neben einigen Anpassungen in der Satzung eine Namensänderung des Vereins, der künftig „Heimatgemeinschaft Tobsdorf e.V.“ heißen wird.Die Neuwahlen ergaben folgenden neuen Vorstand, erneut eine reine Damenriege: Vorsitzende Heike Mai-Lehni, stellvertretende Vorsitzende Irmgard Kartmann, Kassenwartin Angelika Schwager, Schriftführerin Melanie Waffenschmid, Kassenprüferinnen Renate Kloos und Petra Malmer. Nicht mehr zur Verfügung standen die bisherigen Vorstandsmitglieder Roswitha Waffenschmid und Christa Klein.Beim Punkt Verschiedenes wurde u.a die Problematik der Pflege des Friedhofs in Tobsdorf angesprochen. Dessen Pflege übernehmen künftig hauptverantwortlich Ute und Hans Schneider, mit finanzieller Unterstützung der Heimatgemeinschaft.Zum Abendessen sorgten die fleißigen Helferinnen für ein reichhaltiges, toll anzusehendes und schmackhaftes siebenbürgisches Büfett, das keine Wünsche offen ließ. Bevor der Tanz losging, folgte der erste Auftritt der „Tobsdorfer Barthkappen“, Tobsdorfer Jugendliche, die siebenbürgische Lieder, aber auch Schlager und aktuelle Hits erstmals in der Öffentlichkeit präsentierten. Für eine stets volle Tanzfläche und hervorragende Stimmung sorgte dann bis in die frühen Morgenstunden das Duo „WeR“.Das Treffen endete mit dem Abschlussgottesdienst, den Pfarrer i.R. Helmut Wolff zum Erntedankfest würdig und kurzweilig gestaltete. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Michael Kartmann am Keyboard. Die Kollekte, die über 400 Euro einbrachte, ist für die Restaurierung der Tobsdorfer Orgel bestimmt. Nach dem Totengedenken von Pfarrer Wolff an die verstorbenen 31 Tobsdorferinnen und Tobsdorfer der letzten vier Jahre wünschte die Vorsitzende Heike Mai-Lehni allen einen guten Nachhauseweg und freute sich auf das Wiedersehen in zwei Jahren.Ein herzlicher Dank geht an alle an der Durchführung des Tobsdorfer Treffens Beteiligten. Nur gemeinsam ist ein solches Treffen erfolgreich zu stemmen. Dass es ein gelungenes Treffen war, zeigten die zufriedenen Gesichter und Rückmeldung bei der Verabschiedung.

Rainer Lehni