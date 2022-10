Wie die Brenndorfer ihr Treffen zum Erfolg machten

Gruppenbild mit Thomas Csaszar, neuer Bürgermeister der Stadt Brackenheim (3. von links), von links: Pfarrer Helmut Kramer, Manfred Copony, Siegbert Bruss, Dr. Horst Müller und Hugo Thiess. Fotos: Petra Reiner

Der Kirchenchor Brenndorf unter der musikalischen Leitung von Melitta Wonner gestaltete den Gottesdienst mit.

Dr. Horst Müller, stellvertretender Vorsitzender des HOG-Verbands (rechts), zeichnete Siegbert Bruss mit der Goldenen Ehrennadel des HOG-Verbands aus.

Der Vorstand der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ wurde am 24. September 2022 in Brackenheim einstimmig wiedergewählt, auf dem Bild mit den neuen Kassenprüfern.

Die Blaskapelle Brenndorf unter dem Dirigenten Holger Darabas (vorne rechts) bot den Gästen des Treffens in Brackenheim einen musikalischen Hochgenuss.

Bürgermeister Thomas Csaszar hieß die Brenndorfer im hellen, geräumigen Theodor-Heuss-Saal willkommen und bestärkte sie: Mit Brackenheim, wo sie seit 2000 jedes dritte Jahr feiern, hätten sie eine gute Wahl getroffen. Die Stadt sei gerne ihr Gastgeber. Brackenheim ist mit 840 Hektar Rebfläche die größte Weinbaugemeinde Württembergs und größte Rotweingemeinde Deutschlands. Csaszar lobte die Siebenbürger Sachsen: Sie seien eine Bereicherung für Stadt und Land und hätten eine „Kultur der Verständigung“ mitgebracht. „Sie sind ein Beispiel von gelungener Integration, ohne die eigenen Wurzeln aufzugeben“, betonte der Bürgermeister, dessen Vater aus der Batschka, dem serbischen Teil des Banats, stammt.Begonnen hatte das Treffen mit einem Gottesdienst, den der Kirchenchor Brenndorf unter der organisatorischen Leitung von Detlef Copony und unter der musikalischen Leitung der Organistin Melitta Wonner mitgestaltete. Seiner tiefsinnigen Predigt legte Pfarrer Helmut Kramer den Wochenspruch aus Psalm 103,2 zugrunde: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Die Frage, ob wir uns Liebe verdienen können, wenn wir das Gesetz befolgen, wenn wir alles richtig machen und etwas leisten, beantwortete er wie folgt: Unsere Identität, also das, worauf sich unser Leben gründet, beruhe nicht auf dem, was wir tun oder nicht tun, sondern darauf, dass Gott uns liebt, ohne Bedingung. „Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit bringen uns neu zur Entfaltung“, sagte Pfarrer Kramer. Im Gottesdienst wurde der 94 Brenndorfer gedacht, die in den letzten vier Jahren verstorben sind, darunter des Ehrenvorsitzenden Otto Gliebe. Die Kollekte kommt der Friedhofspflege in Brenndorf zugute.In einem schriftlichen Grußwort wünschten Bischof Reinhart Guib und das Landeskonsistorium der Landeskirche „ein Fest mit beglückenden Begegnungen und Erlebnissen unter Gottes Segen“. Manfred Copony, Vorsitzender des Ortsforums Brenndorf, berichtete über die Tätigkeiten des Forums, das sich für den Erhalt sächsischer Traditionen einsetzt und sie in der Öffentlichkeit bekannt macht.Dr. Horst Müller, stellvertretender Vorsitzender des HOG-Verbands, zeichnete Siegbert Bruss mit der Goldenen Ehrennadel des HOG-Verbands für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ (seit 2003) und verantwortlicher Redakteur der Briefe aus Brenndorf (seit 1991) aus. „Er ist sehr engagiert in der Pflege der Gemeinschaft, der Stärkung des Bewusstseins für unsere siebenbürgisch-sächsische Herkunft und Geschichte und geht offensiv auf die Bedürfnisse unserer Landsleute ein“, heißt es in der UrkundeSiegbert Bruss dankte für die Auszeichnung, die nach seiner Meinung allen Brenndörfern gebühre, die durch ihren Zusammenhalt und ihr gemeinsames Wirken Beachtliches auf die Beine gestellt haben. So sei es dank der Spenden der HOG Brenndorf, der Eigenmittel der evangelischen Kirchengemeinde Brenndorf und der Fördermittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gelungen, die Kirche in Brenndorf in vier Etappen zu renovieren: 2013 im Inneren, 2014/2015 den Kirchturm, 2017 die südliche Außenseite und 2019 die nördliche Außenfassade. Der Vorsitzende lud alle Landsleute ein, sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen, sei es im Kirchenchor, der Blaskapelle, der Trachtengruppe oder durch Teilnahme an Treffen.Die Mitgliederversammlung wählte unter der Wahlleitung von Pfarrer Helmut Kramer einstimmig den bisherigen Vorstand wieder: Siegbert Bruss als Vorsitzender, Hugo Thiess und Edmund Seimen als stellvertretende Vorsitzende, Dietlinde Rhein als Kassenwartin, Bettina Zibracky als Schriftführerin, Manfred Copony als Referent für die Beziehung zur Heimatgemeinde, Volker Kreisel als Organisationsreferent, Norbert Thiess und Gert Mechel als Jugendreferenten. Neue Kassenprüfer sind Detlef Copony und Dagmar Hein.Einen musikalischen Hochgenuss bot die Blaskapelle Brenndorf unter Dirigent Holger Darabas. Die engagierten Musikanten, verstärkt durch n siebenbürgische Kollegen aus Heilbronn, hatten am Freitagabend geprobt. Als sie am Samstagnachmittag bekannte Musikstücke wie „Dompfaff“, „Garten Polka“ oder „Gablonzer Perlen“ spielten, wuchsen sie binnen kurzer Zeit zu einem harmonischen, hervorragenden Ensemble zusammen. „Die Freude der Menschen über unsere Musik hat uns angespornt, auch schwierigere Stücke wie ,Egerländer Musikantenmarsch‘ oder ,Musik im Blut‘ Polka zu spielen“, resümiert Holger Darabas. Der Auftritt war ein überragender Erfolg. Möge er ein Ansporn für die Musikanten sein, die traditionsreiche Blasmusik in Brenndorf noch viele Jahre fortzuführen!Im Rahmen des Nachbarschaftages feierte der Jahrgang 1963/64 sein Klassentreffen, das von Karin Kaufmes liebevoll organisiert wurde. Erfreut konnten wir in unserer Mitte auch die Lehrer Jutta Binder-Mühlsteffen und Günther Butt begrüßen. Im Saal war die von Dr. Harald Roth im Jubiläumsjahr 2011 konzipierte Ausstellung „800 Jahre Burzenland“ ebenso zu sehen wie das Rollup „Brenndorf“ (2022), auf dem wir unseren Heimatort und die Dorfgemeinschaft präsentieren.Bis in die späte Nacht konnte man zu den Klängen der „Strings“-Musikband tanzen und sich unterhalten. Für das gelungene Treffen gilt ein herzlicher Dank dem Organisationsreferenten Volker Kreisel, unterstützt von Benno Wagner, Sibille Dworschak und anderen Helfern, sowie Annerose und Bettina Kloos, die mit Baumstriezel, dem Mittag- und Abendessen für das leibliche Wohl der Gäste sorgten, der Stadt Brackenheim für die Gastfreundschaft, allen Mitgestaltern und nicht zuletzt den Gästen, die durch ihre begeisterte Teilnahme das Treffen zum Erfolg machten.

S. B.