Pandemiebedingt verzögert und verschoben fand nun endlich am 15. Oktober unser 22. Reußmarkter Treffen im Bürgersaal Karlsfeld statt. Trotz deutlicher Zurückhaltung aufgrund von Corona fanden sich dennoch ca. 100 Teilnehmer am Veranstaltungsort ein, um diese liebgewonnene Tradition fortzusetzen.

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München trat beim Reußmarkter Treffen auf.

Eröffnet wurde das Treffen pünktlich um 14.00 Uhr durch den Altnachbarn der gastgebenden Reußmarkter Nachbarschaft München, Dr. Christian Spielhaupter. Nach einer kurzen Andacht von Pfarrerin Frowein mit musikalischer Umrahmung durch die Siebenbürger Dorfmusikanten (Leitung: Michael Theil) ging es mit den Wahlen des Vorstandes der HOG Reußmarkt e.V. weiter. Dieser wurde einstimmig wiedergewählt. Da Simon Dietrich als Schriftführer und Kassenwart nicht mehr für dieses Amt kandidierte, wurde als Nachfolger Simon Spielhaupter aus München gewählt. Wir danken Simon Dietrich nochmals herzlich für sein langjähriges Engagement zum Wohle der Reußmarkter Gemeinschaft in Deutschland und in Rumänien.Nach dem angenehm kurzen offiziellen Teil ging es gemütlich weiter: Das Kuchenbüfett wurde eröffnet, für das die Damen der Reußmakter Nachbarschaft München großzügig leckere Kuchenspenden beitrugen. Das Beisammensein wurde begleitet durch bekannte Melodien, gespielt von unseren Blasmusikanten. Alle Interessierten konnten sich in einem Nebenraum von Simon Spielhaupter einen Einblick in die Internetseite „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“ geben lassen. Er hat für dieses Unterfangen jahrelang ehrenamtlich unschätzbare Recherche- und Dateneingabearbeit geleistet. Dadurch konnte die Ortsgenealogie der Gemeinde Reußmarkt Anfang des Jahres erfolgreich der Datenbank hinzugefügt werden und steht nun weltweit für Abfragen zur Verfügung. Das Abendprogramm des Treffens begann festlich mit dem Aufmarsch der Trachtenpaare unter Beteiligung der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München (SJTGM). Diese bot dem begeisterten Publikum bei ihrem Auftritt im weiteren Verlauf des Abends mit vier Tänzen einen Beweis ihres Könnens und jeder – ob mit oder ohne Tracht – durfte bei der „Reklich Med“ mittanzen. Ganz besonders erwähnenswert ist, dass der Anteil an aktiven Tänzerinnen und Tänzern mit Reußmarkter Wurzeln in der SJTGM erfreulich hoch ist. Die „Akustik 3“-Band gab im Anschluss alles, um Jung und Alt von den Stühlen auf die Tanzfläche zu locken, und unterhielt die Anwesenden bis spät in die Nacht. Wir danken den Mitwirkenden und Teilnehmern für diese gelungene Veranstaltung und hoffen, dass alle gesund wieder nach Hause gekommen sind.

CS