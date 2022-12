10. Dezember 2022

Anmeldungen zum sechsten Burzen­länder Musikantentreffen bis Ende Dezember möglich

Zum sechsten Burzenländer Musikantentreffen laden die HOG-Regionalgruppe Burzenland, vertreten durch Renate und Helfried Götz, sowie Radio-Siebenbuergen.de für den 24.-26. März 2023 in das Ahorn Berghotel in Friedrichroda ein. Wie die Organisatoren mitteilen, haben sich bis Anfang Dezember erfreulicherweise rund 300 Personen angemeldet, so dass die Anmeldefrist bis zum 31. Dezember 2022 verlängert werden kann.

Gruppenbild der Burzenländer Musikanten beim fünften Treffen, das vom 16. bis 18. März 2018 in Friedrichroda stattfand. Foto: Jürgen Schnabel Eine direkte Anmeldung beim Hotel ist nicht nötig Es wurde ein Konto für das Burzenländer Musikantentreffen eröffnet. Die Preise für Übernachtung, Vollpension, Kurtaxe, Band, GEMA-Gebühr, Servicepauschale und andere anfallenden Kosten betragen: für zwei Personen im Doppelzimmer von Freitag bis Sonntag = 325 Euro, zwei Personen im Doppelzimmer von Samstag bis Sonntag = 183 Euro, Einzelzimmer von Freitag bis Sonntag = 206 Euro, Einzelzimmer von Samstag bis Sonntag = 113 Euro. Kinder von fünf Jahren sind frei. Kinder bis 12,5 Jahre erhalten 50 Prozent Ermäßigung.



Am Freitag um 16.00 Uhr und am Samstag um 15.00 Uhr ist Kaffeezeit. Zwei Tassen Kaffee pro Person sind im Preis inbegriffen. Wir bitten die Damen, Kuchen mitzubringen.



Die Überweisung der entsprechenden Summe bitten wir bis zum 31. Dezember 2022 auf folgendes Konto zu tätigen: Renate Götz, IBAN: DE40 7115 2680 0030 3851 40, BIC: BYLADEM1WSB, Verwendungszweck: 6. BB Treffen + Heimatgemeinde (z.B. Petersberg). Die Überweisung gilt zugleich als Anmeldung. Für eventuelle Unfälle im Rahmen des Treffens übernimmt der Veranstalter keine Haftung.



Für weitere Informationen stehen Renate und Helfried Götz, Telefon: (08073) 2113, E-Mail: renate.goetz [ät] neustadt-kr.de, gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir uns gesund wieder zusammenfinden und ein paar Tage Blasmusik genießen werden. Helfried Götz

Schlagwörter: Burzenland, Blasmusik, Musikantentreffen

