8. Januar 2023

800 Jahre Großau

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen!“ – Getreu dieser Lebensweisheit wollen wir vom 10.-14. August in der Kirchenburg Großau unser elftes Heimattreffen feiern. Traditionell findet das Heimattreffen alle zwei Jahre in Großau statt. Das diesjährige Heimattreffen wird anders werden, da einige besondere Anlässe im Mittelpunkt des Festes stehen. So gilt es 800 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung Großaus im Jahr 1223 zu feiern, die Kircheneinweihung nach den umfangreichen Renovierungsarbeiten im Jahr 2022 und die Orgelweihung nach Restauration vorzunehmen.

Die Kirche hat Ludger Konopka fotografiert, Dagmar Baatz hat die Einladung gestaltet. Im Namen der Kirchengemeinde Großau und der Heimatortsgemeinschaft Großau e.V. laden wir auf diesem Weg herzlich zu diesem Fest ein. Das Programm der Festtage wird rechtzeitig bekanntgegeben.



Den Festlichkeiten in der Kirchenburg geht am 10. August ein Friedhofs-Arbeitseinsatz voraus. Zu diesem und zu den Vorbereitungsarbeiten in der Kirchenburg rechnen wir fest mit der Unterstützung der Großauer. Dieses alles können wir nur als Gemeinschaft stemmen.



Damit möglichst viele die Möglichkeit haben, am Fest teilzunehmen, organisiert Kathi Mai eine Busreise nach Großau. Informationen und Anmeldung bis zum 31. Januar bei Kathi Mai unter (0176) 83513168.



Wir freuen uns auf dieses einmalige Fest, auf die Gemeinschaft beim Arbeiten, Feiern und im Gottesdienst. Mögen viele den Weg „nach Hause" („derhiem") finden. Der Vorstand der HOG Großau

