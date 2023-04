Burzenländer Musikantentreffen: "Eine Nachbarschaft, die mehr als das ist, was eine Gasse war"

Die Bläsertradition aus Siebenbürgen fortführend, fand vom 24.-26. März 2023 das sechste Burzenländer Musikantentreffen in Friedrichroda im Thüringer Wald statt. Das für März 2020 geplante Treffen musste coronabedingt auf ungewisse Zeit verschoben werden. Die Organisatoren Renate und Helfried Götz (HOG Neustadt) hatten sehr viel damit zu tun, Buchungen rückgängig zu machen, was ihnen viel Geduld und Ausdauer abverlangte. Dies bewiesen sie auch jetzt und ermöglichten das jüngste Treffen.

Ein Höhepunkt des sechsten Burzenländer Musikantentreffens in Friedrichroda war das Zusammenspiel der rund 65 Musiker. Foto: Günther Butt

Ehrung der Organisatoren Renate und Helfried Götz (Mitte) durch den Burzenländer Regionalgruppensprecher Manfred Binder (links) und Dr. Horst Müller, stellvertretender Vorsitzender des HOG-Verbands. Fotoarchiv: Götz

Den krönenden Abschluss bot die Zeidner Blaskapelle mit dem Sonntags-Matinee „Osterbrauchtum musikalisch erzählt“. Foto: Götz

Eine Rekordzahl von 370 Gästen war nach Friedrichroda gekommen, darunter 65 aktive Musikanten, einschließlich zwei Musikantinnen und ein Kind.Der Burzenländer Regionalgruppensprecher Manfred Binder begrüßte die Gäste: „Macht weiter so, lassen wir gemeinsam die Burzenländer Blasmusiktradition weiterführen und dieses wertvolle Kulturgut in die Zukunft tragen.“ Dr. Horst Müller, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V., überreichte Helfried Götz die Silberne Ehrennadel des HOG-Verbands. Die Auszeichnung hatten die Vorstände der HOG Neustadt und der HOG-Regionalgruppe Burzenland beantragt. Horst Müller betonte in seiner Laudatio, dass wir hier „eine [Musikanten] Nachbarschaft sehen, die deutlich mehr als das ist, was seinerzeit nur eine Gasse der Gemeinde war“. Unter dem Beifall der Anwesenden erhielt Renate Götz einen Blumenstrauß seitens der Regionalgruppe Burzenland in Anerkennung ihrer tatkräftigen Unterstützung für ihren Ehemann. Beide waren überrascht und sichtlich gerührt.Der einst in Kronstadt tätige Dirigent und Komponist Gery Schunn, 90 Jahre alt, bekannt durch viele musikalische Auftritte in Siebenbürgen, wurde ganz herzlich begrüßt und dirigierte den selbst komponierten Walzer „Gemütliche Stunden“. Mitorganisatoren des Treffens waren Jürgen und Angelika Schnabel von Radio Siebenbürgern. Der Internetsender übertrug das Zusammenspiel der Musikanten am Samstag live, moderiert in sächsischer Mundart von Helmuth Zink, einem Wahlburzenländer aus Tartlau. Die Band „Silverstar“ spielte am Samstagabend eine Vielfalt an bekannten Liedern zum Tanz auf.Den Frauen sei für die vielfältigen Mehlspeisen, die sie nach siebenbürgisch-sächsischer Art gebacken und mitgebracht hatten, ganz herzlich gedankt – sie waren nicht nur für unsere Augen ein ganz großer Genuss. Ein älteres Ehepaar aus dem Westerwald, das beim letzten Bläsertreffen 2018 als Gäste des Hotels anwesend und von unserer Musik und Unterhaltung begeistert war, nahm auch am diesjährigen Treffen teil. Das Paar wurde von den Organisatoren herzlich vorgestellt und begrüßt.Unter dem Motto „Osterbrauchtum musikalisch erzählt“ boten die Zeidner Blaskapelle und Pfarrer Reinhard Göbbel eine unterhaltsam-informative Sonntags-Matinee. Göbbel führte gekonnt und witzig durch das Programm. Er erläuterte, warum Karneval/Fasching so heißt und warum wir eigentlich spritzen gehen. Dazwischen wurden die passenden Musikstücke gespielt. Max Spiegler (8), dessen Mutter die Querflöte spielte, war an der Ratsche der jüngste Musikant in der Runde. Die Zeidner Darbietung, die von Radio Siebenbürgen live übertragen wurde, war der krönende Abschluss eines wunderschönen und gelungenen Bläsertreffens.Das nächste Musikantentreffen ist 2025 geplant. Dann werden wir den Pulsschlag unserer alten Heimat, den wir alle in uns tragen, wieder in schönen und anregenden Stunden musikalisch gemeinsam verbringen.

Hans-Günther Kessler

Stimmen zum Burzenländer Musikantentreffen

Es war ein schönes Wochenende mit viel Blasmusik, in entspannter Atmosphäre und mit freundschaftlichen Gesprächen. Keine Dorfkapelle, sondern das ganze Burzenland hat zusammen musiziert, aus unterschiedlichen Musikmappen und in unterschiedlicher Besetzung. Im fliegenden Wechsel hatte an diesem Wochenende jeder Mal die Chance mitzuspielen. Das Repertoire, bestehend aus bekannten und neuen Polkas, Walzer und Tangos, wurde gekonnt gespielt. Irmgard und Hermann Martin waren als Gesangsduo eine Bereicherung. Es war für jeden etwas dabei zum Genießen, Zuhören, Mitsingen und Tanzen. Beim Zusammenspiel aller am Samstag waren ca. 65 Musikkollegen dabei. Die vereinte Burzenländer Kapelle dirigiert haben Holger Darabas, Dieter Tartler, Reinhard Göbbel und Klaus Knorr, jeder je zwei ausgesuchte Musikstücke aus unserer Burzenländer Notenmappe.Bei einer kurzen Besprechung beschlossen die Musikanten, beim Heimattag am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl mit zwei Kapellen (Petersberg und Heldsdorf) mitzumachen. Alle Burzenländer Musikkollegen werden aufgerufen, sich zu melden, um die Kapellen zu verstärken. Um die Kommunikation und den Austausch unter den Burzenländer Musikkollegen schneller und effizienter zu machen, wird Klaus Oyntzen eine WhatsApp- Gruppe erstellen. Seine Handynummer lautet: +49 157 81 88 55 41. Bitte bei ihm oder bei mir, E-Mail: knorr.klaus [ät] gmx.net, melden.

Klaus Knorr (Honigberg)

Ein voller Erfolg

Das Treffen in Friedrichroda war aus musikalischer und organisatorischer Sicht ein voller Erfolg. Die Freude der Menschen war in jedem Gesicht zu lesen, und so kam es, wie es kommen musste. Die Musik und das Zusammenspiel der einzelnen Vereine funktionierten hervorragend. Das Wiedersehen mit vielen bekannten Musikern war herzlich und voller Harmonie. Es wurden Ideen ausgetauscht, Instrumentalkunde und Musiktheorie betrieben, anschließend bei einem gemütlichen Glas Wein über das Leben der Vereine hier in Deutschland palavert. Wir hoffen, dass wir uns noch viele Jahre über musikalische Ereignisse freuen dürfen, da sie jedes Mal eine Bereicherung für uns Siebenbürger Sachsen sind.

Holger Darabas (Brenndorf)