Einladung zu Kirchweih und Nordsiebenbürger Treffen vom 12.-14. Mai in Bistritz

Seit 2004 engagiert sich die HOG ­Bistritz-Nösen umfassend für die Restaurierung der Bistritzer Stadtpfarrkirche. Und nun ist es so weit: Im Mai kann die renovierte und restaurierte Bistritzer Kirche wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung als Gotteshaus zugeführt und geweiht werden. Zahlreiche private Spenden, Finanzhilfen der rumänischen Regierung, europäische Mittel, viel Geld der Stadtverwaltung Bistritz, der Kirchengemeinde und nicht zuletzt der HOG Bistritz-Nösen e.V. haben zur Restaurierung der 2008 in Brand geratenen Kirche und ihrem Kirchturm beigetragen.

Freitag, den 12. Mai

Sonntag, den 14. Mai

Die evangelische Kirchengemeinde, die Stadtverwaltung und die HOG Bistritz-Nösen laden zu der Einweihungsfeier und zu dem dazu parallel stattfindenden Nordsiebenbürger Treffen ein. Einige Hinweise zum umfangreichen Programm.Am Freitag, dem, findet im Rathaussaal ab 10.00 Uhr ein Symposium der an der Restaurierung beteiligten Fachleute statt.Am Abend ab 18.30 Uhr wird auf der Freilichtbühne in der Fußgängerzone eine hochrangig besetzte Operngala unter Mitwirkung des Neuen Transsilvanischen Symphonieorchesters stattfinden.Am Samstag, dem, beginnt um 9.30 Uhr der Trachtenumzug durch die Innenstadt unter Begleitung der Blasorchester aus Bistritz, Drabenderhöhe und Traun zur evangelischen Kirche.Um 10.00 findet der Einweihungsgottesdienst unter der Leitung des Evangelischen Bischofs Reinhart Guib statt. Um 14.30 Uhr wird auf der Freiluftbühne ein Kulturprogramm geboten. Es treten auf: das professionelle Ensemble „Cununa de pe Someș“, Volkstanzgruppen aus Wels, Bistritz, Sächsisch Regen und Schäßburg sowie die Blasmusiker aus Traun und Drabenderhöhe.Um 16.00 Uhr präsentiert der Kunsthistoriker Vasile Duda die Geschichte der Bistritzer Stadtpfarrkirche in der Kirche. Für wanderfreudige Besucher werden zwei Führungen durch den mittelalterlichen Stadtkern um 16.00 bzw. 17.00 Uhr angeboten.Um 18.00 Uhr beginnt das Festkonzert Orgelmusik und Chormusik mit dem weltbekannten Organisten Steffen Schlandt und dem Kronstädter Bach-Chor. Anschließend wird bis zur Mitternacht Musik in der Kirche angeboten.Um 20.00 Uhr wird der gemütliche Teil des Nordsiebenbürger Treffens in den schönen Kellerräumen des ­Gewerbevereins beginnen. Für das leibliche Wohl ist kostenfrei für alle gesorgt. Grußworte unserer Standesvertreter und ein musikalisches Unterhaltungsprogramm werden auch geboten.Am Sonntag um 10.00 Uhr findet ein evangelischer Gottesdienst mit Abendmahl für die evangelische Kirchengemeinde und die angereisten Gäste statt. Es predigt Bischof Reinhart Guib; an der Orgel Steffen Schlandt, musikalische Einlage auf der Violine Carla Sophie Aichinger.Ab 16.00 Uhr musizieren die Lustigen Adjuvaten aus Traun und das Drabenderhöher Blasorchester im Pavillon auf der Promenade.Ab 20.00 Uhr treffen wir uns wieder in den Kellerräumen des Gewerbevereins zum Ausklang der Feierlichkeiten.Wir hoffen auf viele Trachtenträger unter den angereisten Gästen und bieten ein umfangreiches, ausgewogenes kulturell-geistliches Programm an. Wir freuen uns auf alle Bistritzer, Nordsiebenbürger, Südsiebenbürger und Nichtsiebenbürger, die mit uns feiern wollen. Für den Vorstand der HOG Bistritz-Nösen e.V.

Dr. Hans Georg Franchy

Im Rahmen der Restaurierung wurden auch unter der Regie der HOG Bistritz-Nösen e.V. 21 in der Türkei handgeknüpfte Repliken der 55 im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg befindlichen Bistritzer Kirchenteppiche gefertigt. Original links und Replik. Foto: St. Ionescu

Aufruf zum Mitmachen am Nordsiebenbürger Treffen und der Wiedereinweihung der Stadtpfarrkirche in Bistritz

Als am 11. Juni 2008 unsere Stadtpfarrkirche in Bistritz brannte, dachten wir, der Vorstand der HOG Bistritz-Nösen, zusammen mit allen Nösnern, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz, USA, Kanada, Südafrika und Australien leben, der Boden würde uns unter den Füßen weggerissen. Fassungslos verfolgten wir die Videos, die sich in den Medien verbreiteten, und konnten nichts dagegen tun. Aber schon bald blickten wir wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Sehr bald konnten wir die Fertigstellung des äußeren Bereiches des Turmes bestaunen, der Glockenweihe beiwohnen, die Uhrzeit am Turm von weit her aus allen Himmelsrichtungen sehen. Durch den neu installierten Aufzug im Turm konnten wir ohne Mühe weit ins Nösnerland blicken und unsere verlassene Heimat Nordsiebenbürgen von der Galerie des Turmes bewundern. Bei guter Sicht kann man sogar das Rodnaer Gebirge, den Heniu und den Vultur sehen.In diesem Jahr, vom 12.-14. Mai, fast 15 Jahre nach dem verheerenden Brand, können wir, so Gott will, der Wiedereinweihung der fertig restaurierten Stadtpfarrkirche beiwohnen. Wir rufen alle sich mit Bistritz und dem Nösnerland verbunden fühlenden Landsleute und Freunde der Bistritzer und Nösner auf, an diesen Tagen dabei zu sein. Erleben wir unsere Heimatkirche beim Einweihungsgottesdienst durch unsere Anwesenheit im neuen Gewand. Macht mit bei dem letzten Nordsiebenbürger Treffen in Bistritz, das durch die HOG Bistritz-Nösen, die evangelische Kirchengemeinde, das Deutsche Forum und das Bürgermeisteramt im Rahmen der Feierlichkeiten organisiert wird. Wir wollen uns noch lange Jahre an dieses Fest erinnern und Gott dafür danken, dass er dieses Juwel in neuem Gewand und Glanz erstrahlen lassen wird.Aus organisatorischen Gründen wäre es gut, sich für das Treffen anzumelden, um planen zu können. Das Programm hat Dr. Hans Franchy hier in der Siebenbürgischen Zeitung (siehe oben) bekanntgegeben.

Annemarie Wagner